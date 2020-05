Letizia e Felipe, 16 anni d’amore

Dal 22 maggio del 2004 sono passati ben sedici anni: quel giorno il Principe Felipe sposò la giornalista Letizia Ortiz , nella Cattedrale dell'Almudena, davanti a 1400 ospiti e in diretta tv. La futura Regina di Spagna ai tempi non era ben vista dal Re Juan Carlos, ma il Principe, innamoratissimo, non aveva alcun dubbio.