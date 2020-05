Letizia di Spagna, i preparativi per l’anniversario con Felipe: le crisi superate

editato in: da

L’anniversario di matrimonio di Letizia Ortiz e Felipe VI si sta avvicinando. I monarchi, che si sono sposati il 22 maggio del 2004, si preparano, così, a festeggiare gli anni passati fianco a fianco. Ma, nella loro storia, non è sempre stato tutto rose e fiori e sono diverse le crisi che sono riusciti a superare.

Letizia e Felipe sono la dimostrazione che l’amore vince su tutto. A breve festeggeranno i 16 anni di matrimonio. In questo lungo periodo insieme ci sono stati tantissimi momenti felici, come la nascita delle loro figlie, Leonor, l’erede al trono, e la piccola Sofia. Non sono mancati, però, momenti di crisi che hanno messo in pericolo il loro rapporto.

Uno dei più grandi ostacoli al quieto vivere della vita matrimoniale di Letizia e Felipe è, da sempre, il rapporto della Ortiz con Donna Sofia. Tra le due non c’è simpatia e, in passato, è capitato di vederle discutere anche in pubblico. Nel 2017, ha addirittura impedito alla figlie di posare davanti ai fotografi con la nonna dopo la messa di Pasqua a Palma di Maiorca. Un gesto che venne ripreso da tutti i giornali e che infastidì non poco il Re.

Pessimo rapporto anche con l’Infanta Cristina, sorella di Felipe. Letizia, infatti, discusse a lungo con il marito per evitare che la cognata partecipasse al ricevimento per la comunione della Principessa Leonor, erede al trono.

Una delle crisi più famose, però, avvenne nel 2013. Si trattò di un periodo veramente difficile per i Monarchi, tanto che gli appassionati di gossip iniziarono a parlare di divorzio. Quell’anno, infatti, Felipe e Letizia trascorsero le vacanze a Palma di Maiorca in giorni differenti e separati. La possibilità di una separazione fu poi smentita dal loro addetto stampa.

Insomma, Letizia e Felipe, pur ricoprendo un ruolo importantissimo per il loro Paese e pur essendo costantemente impegnati in eventi istituzionali, sono proprio come tutte le altre coppie e hanno affrontato più volte litigi e discussioni.

Le crisi superate, però, dimostrano che il loro amore è vero e solido. Non è difficile, infatti, vederli supportarsi e sorridenti quando sono fianco a fianco. Si preparano, così, a festeggiare il loro sedicesimo anniversario di matrimonio, consapevoli che ce ne saranno molti altri da celebrare.