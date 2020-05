Letizia di Spagna, il segreto sul rapporto con i suoceri che colpisce il cuore di Felipe

editato in: da

Letizia di Spagna: splendida con i pantaloni riciclati, ma di tendenza

Il primo periodo a corte di Letizia di Spagna non è stato facile. Per chi non lo sapesse, pare che la sua presenza sia stata a lungo osteggiata dai genitori di Felipe VI, ovvero Juan Carlos I e di Sofia di Grecia. I due, diventati poi i suoi suoceri, non avrebbero mai smesso di fare notare al figlio quanto la bella Ortiz fosse inadatta al ruolo di Regina Consorte.

Il rapporto tra Letizia e i suoceri, pertanto, non è mai stato semplice. Per quanto riguarda la relazione con Sofia di Grecia e con le altre donne della Famiglia Reale, si parlava di fredda cortesia limitata al fatto che la Regina Sofia e le figlie Cristina ed Elena volessero comunque mantenere un rapporto libero da tensioni con le nipoti Leonor e Sofia.

A essere del tutto compromesso sembrava invece il legame tra Letizia di Spagna e Juan Carlos: si vociferava infatti che non si rivolgessero neanche la parola, a meno che non fosse in pubblico e per motivi strettamente necessari. E, negli ultimi tempi, diversi magazine, tra cui il Periodistas, avevano sottolineato come la Regina Letizia avesse addirittura deciso di fare un grave smacco all’ex sovrano spagnolo.

Non avrebbe, infatti, indossato un esclusivo orologio svizzero d’oro targato Audemars Piguet, valutato per oltre 17.000 euro e ritenuto da Juan Carlos un simbolo dell’appartenenza alla Famiglia. Fonti vicine a Juan Carlos e Sofia, attualmente residenti al Pabellòn del Principe a La Zarzuela per rispettare il confinamento sociale, avrebbero riferito che i due stessero soffrendo per questa mancanza.

Proprio il lungo periodo di distanza, però, avrebbe smosso il cuore di Letizia di Spagna. Sembrerebbe infatti che la Reina stia valutando un riavvicinamento con i suoceri. Questa decisione, che per ora resta un segreto e un rumors poiché priva di conferma ufficiale, sarebbe stata comunicata ad alcuni web magazine da due persone molto vicine alla Ortiz, che ne stanno raccogliendo i tormenti e le indecisioni in questo periodo complesso.

Pare che Letizia abbia comunicato i suoi intenti a Felipe, il quale sarebbe rimasto estremamente colpito. Il sovrano è infatti sempre stato al fianco della moglie e sa quanto i membri della sua famiglia abbiano reso difficile la vita a Palazzo. La Regina Consorte vuole muoversi però a piccoli passi: prima una visita in gran segreto ai suoceri a La Zarzuela al termine del confinamento sociale e poi chi lo sa.

Letizia avrebbe considerato diversi fattori: l’età ormai avanzata di Juan Carlos e Sofia (entrambi 82enni), il loro desiderio di stare di più con le nipoti e la voglia di riunirsi dopo tanto tempo passato (forzatamente) lontani. Che dire: se sono rose, fioriranno. L’intento è certamente positivo, ma riuscirà la rigida (ex) coppia di regnanti a superare anni di pregiudizi?