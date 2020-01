Letizia di Spagna come Meghan: il gesto che conferma le tensioni con la cognata

editato in: da

Qualche piccola tensione sorge inevitabilmente in tutte le famiglie, e quella reale non fa eccezione. Letizia di Spagna, ad esempio, pare non abbia un buon rapporto con sua cognata, l’Infanta Cristina di Borbone. E in occasione di una triste celebrazione, le due donne si sono lasciate andare ad un gesto che ha confermato l’esistenza di questa acrimonia.

Questa mattina, Letizia e suo marito Felipe hanno presenziato ai funerali ufficiali dell’Infanta Pilar, sorella maggiore del Re Emerito Juan Carlos, che si è spenta qualche settimana fa all’età di 83 anni a seguito di una lunga lotta contro il cancro al colon. Come prevede il protocollo reale, la Ortiz e suo marito hanno fatto il loro ingresso presso il Monastero dell’Escorial per ultimi: dapprima si sono fermati a salutare i cinque figli di Pilar, visibilmente provati dal momento difficile che hanno vissuto, poi si sono diretti verso l’altare.

Qui, Letizia e Felipe si sono rivolti al Re Emerito Juan Carlos e a sua moglie Sofia, per un rispettoso saluto come prescritto (anch’esso) dall’etichetta. E la coppia reale ha avuto un gesto di rispetto anche nei confronti della Principessa Beatrice dei Paesi Bassi, presente al funerale in quanto grande amica dell’Infanta Pilar. Al suo fianco, avevano preso posto Elena e Cristina, sorelle maggiori di Re Felipe VI. Se tutti si aspettavano un gesto di saluto nei loro confronti, l’attesa è stata vana.

È pur vero che, durante un funerale, Letizia e suo marito non avrebbero certo potuto scambiare alcun convenevole con le due donne, ma anche solo uno sguardo d’intesa avrebbe messo a tacere le voci sulle tensioni esistenti in famiglia. L’Infanta Elena, a dir la verità, ha cercato il contatto visivo con suo fratello – anche se dalle foto diffuse dai media non è chiaro se il Re abbia risposto allo sguardo. Al contrario, l’Infanta Cristina ha continuato a guardare fisso di fronte a sé, senza voltarsi mai. Un gesto che in molti hanno interpretato proprio come la prova del rapporto teso che ci sarebbe tra lei, suo fratello e sua cognata.

Un rapporto che, a quanto pare, ricorda molto quello tra altre due cognate molto famose. Stiamo parlando di Kate Middleton e Meghan Markle, mogli dei fratelli William e Harry, che secondo il gossip non sarebbero mai riuscite ad andare d’accordo. E proprio come Meghan, Letizia è stata in passato additata più volte come colei che avrebbe “rovinato” i rapporti in famiglia. Ma lei, da vera Regina, non ha mai dato adito a queste voci.