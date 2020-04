Letizia di Spagna, la preoccupazione per la figlia Sofia che compie 13 anni

editato in: da

Letizia di Spagna, mamma orgogliosa: Leonor e Sofia pronte ad un grande passo

L’Infanta Sofia, la seconda figlia di Letizia e Felipe di Spagna, compie 13 anni, è nata infatti il 29 aprile 2007. Per lei festa privata in famiglia, con i genitori e la sorella maggiore Leonor. Per un party tra amici, dovrà aspettare ancora un po’ di tempo.

Sofia entra così a pieno titolo nella adolescenza e anche il suo ruolo a Corte di definisce ulteriormente, distanziandosi da Leonor, Principessa delle Asturie e futura Regina di Spagna.

Sebbene le due ragazze siano molto affiatate tra loro, è già da qualche tempo che inevitabilmente le loro strade si stanno dividendo. E questo aspetto inquieta non poco mamma Letizia che ovviamente non vorrebbe distinzioni di trattamento tra le figlie. Fin’ora, lei e suo marito Felipe hanno cercato di non fare differenze tra le figlie, ma le esigenze di Palazzo prevalgono in molti aspetti.

Per questo motivo, da quando Leonor ha ricevuto il vello d’oro nel 2018 e ha iniziato ad assumersi alcuni doveri in previsione della incoronazione, Letizia è apparsa più protettiva nei confronti di Sofia che per altro ha assolto a un importante compito. In occasione della morte del celebre scrittore Miguel de Cervantes, è stata protagonista della sua prima lettura pubblica (virtuale) e ha lanciato un importante messaggio ai giovani. Sebbene Leonor fosse sempre al suo fianco, l’attenzione era tutta puntata su Sofia di cui per la prima volta si è sentita distintamente la sua voce.

Immancabilmente, da quando Felipe è diventato Re, l’interesse per sua figlia Leonor è cresciuto. E da due anni in tutti gli eventi pubblici, la Principessa delle Asturie si mostra sempre al fianco del padre, mentre Sofia è sempre accanto alla madre che lavora affinché la secondogenita non si senta trascurata e lasciata sullo sfondo.

In varie occasioni, Letizia ha forzato in tal senso il protocollo, come quando ha preteso a Campoamor che Sofia sedesse al tavolo presidenziale, anziché in un’altra postazione, lontana dal resto della famiglia, come accadeva invece alle sorelle di Felipe.

Anche il Sovrano mantiene un atteggiamento protettivo verso la seconda figlia, proprio per evitare che possa nascere in lei un senso di inferiorità nei confronti di Leonor. Per questo, anche in pubblico presta attenzione ad entrambe, al di là del rigido cerimoniale.