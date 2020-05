Letizia di Spagna impeccabile vicino a Felipe: oggi uniti più che mai

editato in: da

Letizia di Spagna lascia il palazzo e torna in pubblico con Felipe

Seconda uscita pubblica per Letizia di Spagna e Felipe VI, che per quasi un mese hanno continuato a esercitare le loro funzioni da Palazzo Zarzuela, tra telefonate e videochiamate dai loro uffici.

Dopo aver visitato il Centro di emergenza di Madrid, con lo scopo di rendere omaggio tutte le istituzioni del servizio di emergenza spagnolo, i Reali hanno voluto recarsi al centro di controllo del sistema elettrico di Red Eléctrica di Spagna.

Letizia e Felipe, che ovviamente sono arrivati ​​protetti con mascherine e guanti, hanno visitato la struttura, e sono apparsi tranquilli e a proprio agio, uniti e complici.

Anche questa volta Felipe ha voluto sottolineare l'”operazione esemplare” dell’azienda in queste settimane così complicate per il paese: al suo fianco la moglie Letizia che, come nella scorsa visita istituzionale, ha voluto mostrare alla Spagna la sua vicinanza e il suo appoggio.

Ovviamente la Regina non ha perso l’occasione per dimostrare ancora una volta di essere un’icona di stile: la Ortiz non sbaglia un colpo, mantenendo un look sobrio ed elegante, adatto all’occasione e al momento che sta vivendo il suo Paese.

Letizia ha optato per una giacca di tweed blu scuro, che ha abbinato a dei pantaloni ton sur ton a sigaretta e décolleté in pelle con tacco a spillo. Anche Felipe ha mantenuto un profilo basso nel vestiario, scegliendo di indossare un abito grigio chiaro con cravatta blu.

Nessun colore acceso, nessun capo a fantasia o accessori appariscenti: la Regina ha colto nel segno anche questa volta, lanciando un messaggio di compostezza e moderazione. In generale, il look adottato dalla Ortiz in queste ultime settimane è stato più naturale e semplice del solito: capelli portati sciolti sulle spalle, con qualche tocco di grigio qua e là (e che non ha nessun problema a mostrare), il tutto accompagnato da un make up molto leggero.

Neanche l’arrivo della primavera ha influenzato Letizia nella scelta degli outfit, a differenza di Kate Middleton, che in una delle ultime videochiamate è apparsa indossando un abito giallo a fantasia floreale, con l’obiettivo di comunicare solarità e speranza con il suo look.

Scelta diversa per la Regina Letizia: nessun colore brillante né stampe (che ama particolarmente) nelle ultime apparizioni: solo look a tinte scure, senza comunque mai rinunciare all’eleganza che la contraddistingue.