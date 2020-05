Meghan Markle, gli auguri formali di Kate Middleton per il nipote Archie

editato in: da

Meghan Markle, suo figlio Archie compie un anno

Archie, il figlio di Meghan Markle e Harry, compie un anno. È nato infatti il 6 maggio 2019. Per l’occasione Kate Middleton e William, la Regina Elisabetta e Filippo, Carlo e Camilla hanno condiviso i loro auguri per il nipote sui profili social ufficiali.

La Famiglia Reale ha dunque pubblicato messaggi per il piccolo Archie che in realtà in alcuni casi sono apparsi piuttosto formali e distaccati sia nella forma che nella scelta della foto.

D’altro canto, è anche vero che di Baby Sussex esistono ben poche immagini. Harry e Meghan hanno cercato di proteggere la sua privacy in tutti i modi e le sue apparizioni in pubblico, se si escludono le immagini paparazzate, si possono contare sulle dita di una mano.

Qualche giorno dopo la sua nascita, i genitori lo hanno presentato al mondo in una conferenza stampa al castello di Windsor, nei mesi successivi è ricomparso in occasione del suo battesimo e alla partita di polo dove il cuginetto Louis ne è rimasto affascinato e infine lo si è visto lo scorso autunno in Sudafrica. Anche quando Harry e Meghan sono tornati a Londra per congedarsi dai doveri di Corte hanno preferito lasciare Archie in Canada, con grande rammarico di Sua Maestà.

Dunque, forse è proprio per la difficoltà di reperire foto di Archie che William e Kate hanno scelto di condividere su Instagram la fredda immagine ufficiale del suo battesimo per augurare buon compleanno al nipotino.

Invece nonno Carlo lo ha voluto celebrare con un tenerissimo scatto, realizzato sempre in occasione del battesimo, che lo ritrae mentre tiene in braccio Archie e al suo fianco c’è un orgoglioso papà Harry. Dunque, tre generazioni a confronto. Del resto, è noto che il Principe Carlo ha un vero e proprio debole per i nipoti, anche per il compleanno di Louis, il terzo figlio di William e Kate, ha condiviso la foto di un loro tenerissimo abbraccio.

Infine la Regina, che non era presente al battesimo di Archie, ha condiviso un suo ritratto mentre conosce il bisnipote in braccio a mamma Meghan. Con lei c’è anche la nonna materna, Doria Ragland, forse l’unica che potrà partecipare fisicamente al party di compleanno.

I fan sperano che Lady Markle e consorte condividano nuove foto del figlio, proprio come fanno William e Kate quando i loro eredi compiono gli anni. Intanto, dovrebbero chiamare i Cambridge e Sua Maestà in questo giorno speciale per il piccolo Archie.