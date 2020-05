Letizia di Spagna, i segreti di bellezza e la verità sui ritocchi estetici

editato in: da

Letizia di Spagna, tocco audace al look riciclato e low cost

Negli ultimi mesi, Letizia di Spagna è stata ancor più al centro dell’attenzione rispetto al solito. Date le molteplici videochiamate che l’hanno vista protagonista, il suo viso è stato oggetto di molte discussioni sui web magazine spagnoli, che da sempre cercano di carpire i segreti della sua perfezione.

Se da una parte la Regina consorte spagnola non ha mai fatto mistero di essere una vera salutista, cosa che sicuramente aiuta la sua pelle a essere sempre luminosa e distesa, dall’altra parte decine di giornalisti specializzati in beauty hanno scommesso che la bella Letizia abbia fatto visita, almeno un paio di volte, al chirurgo plastico.

Tra le tante penne che hanno attribuito la bellezza di Letizia di Spagna al bisturi, l’ultima è stata quella di Berta Battlò. Dalle pagine della rivista DiarioGol, la giornalista ha elencato una serie di interventi che la Regina avrebbe fatto: una rinoplastica nel 2008, una mentoplastica nel 2010 e una mesoterapia – ritocco degli zigomi – un paio di anni più tardi.

Sempre stando alla Battlò, Letizia avrebbe anche pregato il marito Felipe di fissarle un appuntamento finalizzato alla rimozione di grasso dalle guance. La giornalista ha anche mostrato delle foto prima/dopo, per dimostrare la correttezza della sua tesi.

Tuttavia è Carmen Navarro, famosissima guru di bellezza spagnola e facialist di Letizia, a rispondere indirettamente alle accuse. La beauty specialist è infatti al fianco di Letizia ogni giorno, non solo per le occasioni speciali ma anche per i trattamenti quotidiani che permettono all’ex giornalista di brillare.

La Navarro ha rivelato che il motivo per cui il viso della Regina è sempre così perfetto e disteso sta tutto non solo in prodotti da lei consigliati – e non necessariamente costosi – ma anche in una serie di maschere fai da te che Letizia applica una volta a settimana, senza interruzioni.

Le maschere in questione sono sempre realizzate con frutta di stagione, che viene prima bollita o fatta macerare. La Navarro ha anche rivelato che gli ingredienti che la Regina applica più spesso sono banana, miele, yogurt bianco, zucchero di canna e succo di limone.

Poi, la Regina sarebbe impeccabile anche per via dell’assunzione praticamente quotidiana di tisane detox e cibi a basso contenuto di grassi, che aiutano a non ingrigire la pelle. Infine, la Navarro ha invitato i maldicenti a osservare le zone intorno agli occhi, sulla fronte e vicino alle labbra della Regina: seppur piccole, infatti, si possono riscontrare le normali rughe d’espressione che gli interventi chirurgici e il botox avrebbero irrimediabilmente cancellato.