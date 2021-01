Meghan Markle e Harry tornano a Londra e la Regina Elisabetta trema

editato in: da

Meghan Markle e Harry sono pronti a tornare in Gran Bretagna. Le indiscrezioni degli ultimi giorni si fanno sempre più concrete e si sono già individuate due possibili date per il rientro dei Sussex: a marzo e a giugno.

Non sono semplici speculazioni, Harry e Meghan – pandemia permettendo – potrebbero rimettere piede sul suolo britannico quanto prima e questa notizia pare stia creando già non poche preoccupazioni alla Regina Elisabetta, nonostante la Sovrana abbia più volte desiderato il ritorno dei nipoti dando loro la possibilità di riconciliarsi con la Famiglia Reale.

Ovviamente, però, Sua Maestà non è un’ingenua e il suo affetto da nonna passa in secondo piano quando si tratta della Monarchia. Il ritorno a Londra di Harry e Meghan avrà sicuramente un impatto mediatico non da poco che deve essere gestito nel migliore dei modi se non si vuole che scoppi un nuovo scandalo. Tra l’altro in questi mesi i Sussex si sono sentiti liberi di dire pubblicamente quello che volevano contravvenendo al protocollo di Corte, come quando sono intervenuti sulle elezioni americane, scatenando critiche e indignazione. Come noto, infatti, i membri della Famiglia Reale devono mantenersi neutri nelle questioni politiche.

Ma veniamo ai motivi che spingerebbero Harry e Meghan a lasciare la loro villa super lusso di Montecito per tornare in Inghilterra. La Megxit è avvenuta nel marzo 2020, la Regina ha dato ai nipoti 12 mesi per sistemare la separazione. L’anno dunque sta per scadere e i Sussex devono definire l’accordo con la Corona. Ma difficilmente li vedremo nella Vecchia Europa a inizio primavera, a causa delle limitazioni dovute alla pandemia.

Altamente probabile invece la loro presenza per il 95esimo compleanno di Elisabetta che si festeggia pubblicamente a giugno con il Trooping the Colour, manifestazione che lo scorso anno si è celebrata in formato ridotto. La commentatrice reale, Daniela Elser, ha dichiarato però che il ritorno di Harry e Meghan a livello istituzionale “sarà un mal di testa per la Regina“. Tutti i membri della Famiglia Reale, dal punto di vista personale, saranno certamente contenti di rivederli, tra l’altro William e Harry pare si stiano riconciliando, ma dal punto di vista monarchico potrebbe essere un danno, rovinando il fragile equilibrio ottenuto in questi mesi.

Elisabetta comunque ha invitato formalmente per il prossimo Harry e Meghan a unirsi ai festeggiamenti ufficiali per il suo compleanno, secondo quanto riporta l’Express. Per come stanno le cose, al momento non si sa nemmeno se il Trooping the Colour avverrà, anche se è ancora in agenda, mentre altri eventi, come i garden party, sono già stati cancellati da Sua Maestà.

Comunque, se tutto andrà secondo i programmi, a detta di fonti vicine al Palazzo, Harry e Meghan avrebbero già accettato l’invito di Elisabetta. A tal proposito la Elser commenta: “Quando Meghan e Harry si affacceranno dal balcone di Buckingham Palace [da dove la Famiglia Reale assiste alla parata militare durante il Trooping the Colour ndr] saranno al centro dell’attenzione con migliaia di obiettivi e telecamere puntati su di loro”.