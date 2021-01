Kate Middleton, niente garden party: la Regina annulla gli eventi del 2021

editato in: da

Kate Middleton incanta in rosa al Garden Party. Senza Meghan Markle

La Regina Elisabetta ha annullato tutti i garden party previsti a Londra e a Edimburgo per il 2021. Lo ha annunciato Buckingham Palace con una nota ufficiale. Dunque, nessuna possibilità di vedere Kate Middleton sfoggiare uno dei suoi impeccabili look con o senza cappellino. L’ultimo a cui ha preso parte risale al 2019 e allora Meghan Markle disertò l’evento.

Come per il 2020, anche quest’anno Sua Maestà si è vista costretta a cancellare gli appuntamenti primaverili, tra i più prestigiosi della Corte. La decisione è stata presa dopo che i funzionari reali hanno incontrato difficoltà a pianificare gli eventi a causa delle nuove regole anti-Covid e alla necessità di nuovi lockdown.

I garden party sono l’occasione in cui la Regina ringrazia coloro i quali si sono particolarmente distinti nel sostenere le associazioni benefiche e le comunità locali. Durante questi eventi Elisabetta è solita invitare circa 30mila ospiti per trascorrere un pomeriggio all’aperto nel giardino di Buckingham Palace o del Palace of Holyroodhouse. Vengono servite circa 27mila tazze di tè, 20mila panini e 20mila fette di torta. Normalmente, si tengono 4 party all’anno durante i quali sono presenti anche membri del corpo diplomatico e delle forze armate.

È evidente che simili manifestazioni non possono garantire la sicurezza anti-contagio. D’altro canto, per la natura stessa dell’appuntamento, è impossibile ridurre il numero dei partecipanti. Dunque, anche quest’anno la Sovrana, Kate Middleton, William, Carlo e Camilla e gli altri membri della Famiglia Reale dovranno rinunciare agli incontri primaverili.

Come riporta il corrispondente di Corte, Richard Palmer, al Daily Express, all’indomani dell’annuncio delle nuove misure restrittive in Gran Bretagna: “Era difficile pianificarli con le scadenze che si avvicinavano rapidamente. Gli organizzatori sono stati informati”.

L’esperto in questioni reali, Richard Fitzwilliams, ha sottolineato all’Express, commentando la notizia su Twitter, come la Regina sia profondamente rattristata di perdere i preziosi incontri che le permettono di ringraziare i sudditi che hanno aiutato la comunità.

L’agenda della Famiglia Reale ha subito molte variazioni negli ultimi mesi e diversi cambiamenti sono previsti anche per il 2021. Addirittura c’è chi tra i sudditi solleva preoccupazioni sulla possibilità di festeggiamenti pubblici per i 95 anni di Sua Maestà. Mentre William e Kate sono sempre più in prima linea nel sostegno della Monarchia. Anche se la Duchessa di Cambridge dovrà, come gli altri membri della Famiglia Reale, rinunciare a molti eventi glamour della Corona, prima tra tutti ai garden party.