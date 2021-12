Kate Middleton e William, i reali inglesi più in vista: mai così amati

Kate Middleton elegantissima al Remembrance Sunday. E Carlo sostituisce la Regina

Le lodi, l’apprezzamento e le manifestazioni di affetto da parte dei sudditi del Regno Unito non bastano a dare una misura del valore di Kate Middleton e del principe William all’interno della corona britannica. A dare il giusto riconoscimento alle due teste coronate all’interno della monarchia ci ha pensato un recente studio che ha messo insieme i numeri delle apparizioni pubbliche dei due eredi al trono nell’ultimo anno, comparandoli, inoltre, con quelli degli anni precedenti. I risultati parlano chiaro: il figlio di Carlo e Diana e la Duchessa di Cambridge sono stati i reali britannici più visti del 2021. La coppia, che quest’anno ha battuto i suoi stessi record di presenze precedenti, rappresenta ormai agli occhi della nazione e del mondo la parte pubblica della amatissima casa reale inglese.

William e Kate, rappresentanti dei reali nel 2021

Kate Middleton e il principe William sono stati due volti più che familiari nelle cronache del 2021. I due membri della casa reale hanno preso parte a ogni tipo di evento che richiedesse la loro presenza, sostituendo, in molti casi, qualche familiare assente per altre ragioni. Inaugurazioni, occasioni ufficiali, apparizioni estemporanee, interviste, la coppia reale non si è mai sottratta negli ultimi dodici mesi ai propri doveri facendo anche gli straordinari, quando necessario.

Uno studio della ricercatrice canadese Patricia Treble, riportato dall’autorevole Mirror, ha dimostrato che il Principe William è stato il membro più attivo, con oltre 200 incarichi. Kate Middleton ha preso parte, invece, a 115 eventi, numeri che dimostrano una grande attività dei due titolati in un anno molto particolare sotto svariati punti di vista. Certamente la pandemia ha tenuto lontano dai palcoscenici i soggetti più anziani e più a rischio della Royal Family e la dipartita del Duca di Edimburgo ha inflitto una battuta d’arresto anche agli impegni della inarrestabile Regina. William e Kate hanno raccolto l’impegno con abnegazione dimostrando ancora una volta che la fiducia della famiglia e dei sudditi è ben riposta.

Kate Middleton, la stella della corona

Dagli impegni ufficiali ed istituzionali a quelli più leggeri e glamour, William e Kate sono stati ineccepibili nel mostrare al mondo il lato più solido della corona. Sempre in sintonia, sorridenti e affidabili, i coniugi reali hanno offerto materiale su cui sognare agli osservatori di tutto il mondo. A spiccare tra i due, come sempre, Kate Middleton, bellissima col nuovo hairstyle lungo e ondulato, che nella seconda parte del 2021 ha regalato ai fotografi di tutto il mondo look indimenticabili e sfavillanti, indossati con la disinvoltura e la consapevolezza di una splendida futura regnante che sta per entrare in una nuova fase della sua vita, quella degli “anta”.