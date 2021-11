Kate e William, le preoccupazioni per il futuro di Charlotte e Louis

Kate Middleton, il look rosso strepitoso

Kate e William, secondo fonti vicine a Palazzo, hanno espresso un po’ di preoccupazione per il futuro di Charlotte e Louis. In base alla linea di successione, non è un mistero che un giorno George potrebbe essere Re: il posto sul Trono gli spetta di diritto, in quanto primogenito. I Duchi di Cambridge, tuttavia, non vogliono che questa premessa possa pesare sui più piccoli. In poche parole, hanno espresso il desiderio di coltivare la loro educazione con estremo impegno, per assicurare un futuro radioso a Charlotte e Louis.

Kate e William, il loro impegno per costruire il futuro di Charlotte e Louis

Il principale obiettivo è probabilmente quello di prevenire un eventuale scontro, come quello avvenuto in disparte tra William e Harry. Quest’ultimo, in confronto al fratello, si è sempre sentito l’eterno secondo, la persona in ombra, nonostante il suo grande charme: l’avvenenza, per la linea di successione, non è abbastanza. In qualità di genitori responsabili, i piani di Kate e William sono molto precisi a riguardo.

La futura occupazione di Charlotte e Louis dovrà ovviamente essere in linea con il loro ruolo: non vogliono però imporsi nella vita dei giovani Principini, che – si spera – avranno la facoltà un giorno di scegliere in autonomia la strada da percorrere. Per George, ovviamente, il futuro è già scritto: la sua educazione e formazione sarà improntata sul Trono.

L’impegno per l’istruzione e il desiderio di una vita normale

Il grande desiderio di Kate e William è di regalare ai propri figli un’esistenza normale. Ci viene in mente il loro pranzo al pub, come una famiglia inglese qualsiasi. Il pilastro dell’educazione su cui i Cambridge vogliono posare le fondamenta è proprio la normalità.

Tra l’altro, Charlotte e Louis potranno o meno occuparsi degli affari di Palazzo. L’importante è che per loro si prospetti un bel futuro. Di sicuro, alcuni modelli ed esempi da prendere come ispirazione sono Beatrice ed Eugenia di York, che hanno saputo coniugare in modo eccellente la vita reale alla vita normale, senza perdere la bellezza delle piccole cose.

George, Charlotte e Louis non devono sentirsi in alcun modo diversi

Un altro aspetto molto bello da sottolineare è il forte desiderio di Kate e William che nessuno dei loro figli si senta diverso dai compagni. Per questo motivo stanno investendo moltissimo su di loro, cercando di organizzare gite fuori porta, impegni non istituzionali. Perché, oltre alla visibilità della Corona, c’è molto altro: sono una famiglia e come tale devono affrontare con serenità il futuro.