Eugenia di York, la dedica d’amore su Instagram (e una foto inedita delle nozze)

Eugenia di York ha voluto festeggiare il suo anniversario di matrimonio anche sui social, condividendo una splendida dedica d’amore per suo marito Jack Brooksbank. E non solo: per l’occasione, ha pubblicato una foto inedita delle sue nozze, facendo così una bellissima sorpresa a tutti i suoi follower.

Eugenia di York, la dedica d’amore

“Buon anniversario amore mio… sono 3 anni oggi!” – ha scritto la Principessa Eugenia su Instagram, a didascalia di uno scatto che non era mai stato mostrato prima. Si tratta di una foto “rubata”, come si evince dal fatto che i due sembrano essere stati sorpresi in un momento romantico. Un’istantanea davvero spontanea e genuina, che vede i due sposi teneramente abbracciati e intenti a danzare. A quanto pare proviene dall’album privato di famiglia, e solo oggi ha fatto capolino sul profilo social di Eugenia.

La foto immortala un dolcissimo istante del ricevimento di matrimonio, che si è tenuto presso la Royal Lodge di Windsor, residenza ufficiale del Principe Andrea. I due novelli coniugi, stretti l’uno all’altra, si sono concessi il loro primo ballo da marito e moglie. Eugenia, radiosa in quello che è stato il suo grande giorno, indossava uno splendido abito firmato Zac Posen, il secondo sfoggiato in occasione delle sue nozze. Il ritratto porta alla luce un ricordo bellissimo, che fino a questo momento era rimasto al riparo da sguardi indiscreti.

Eugenia di York, 3 anni d’amore

La Principessa è convolata a nozze ormai 3 anni fa, sposando il suo storico fidanzato Jack Brooksbank. I due stavano insieme dal 2010, ma hanno atteso a lungo prima di fare il grande passo. La loro è una storia d’amore dolcissima, che ha trovato il suo coronamento non solo nel matrimonio. Lo scorso febbraio 2021, infatti, Eugenia è diventata mamma per la prima volta: lei e Jack hanno accolto il piccolo August, che ha portato tanta gioia in famiglia – e un altro pronipote alla Regina Elisabetta II.

Di recente, poi, Eugenia ha festeggiato un’altra nascita: stiamo parlando di quella della sua nipotina Sienna, la primogenita della Principessa Beatrice di York e di suo marito Edoardo Mapelli Mozzi. “Congratulazioni per il vostro angelo” – aveva scritto su Instagram, in un bellissimo messaggio per sua sorella – “Non vedo l’ora di incontrarla e sono tanto orgogliosa di voi. Ci divertiremo moltissimo nel veder crescere i nostri bambini“.