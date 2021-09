Eugenia di York, il tenero messaggio a Beatrice e alla nipotina appena nata

editato in: da

Bellissime notizie per la Famiglia Reale inglese: Beatrice di York è diventata mamma per la prima volta rendendo per la dodicesima volta bisnonna la Regina Elisabetta.

L’annuncio della nascita della primogenita della Principessa Beatrice e di Edoardo Mapelli Mozzi è stato dato, com’è consuetudine, da Buckingham Palace: la bimba è venuta al mondo sabato 18 settembre alle 23.42 (ora inglese) al Chelsea and Westminster Hospital di Londra.

Una grande gioia che ha investito anche la sorella Eugenia, che proprio lo scorso febbraio ha dato alla luce il piccolo August. La Principessa ha dedicato delle dolcissime parole alla sorella e alla nipotina appena nata approfittando del suo profilo Instagram ufficiale. La figlia di Sarah Ferguson e del Principe Andrea ha condiviso uno scatto della sorella insieme al suo amato Edoardo, rivolgendole un messaggio pieno d’amore.

Alla mia carissima Beabea e a Edo: congratulazioni per il vostro nuovo angelo. Non vedo l’ora di conoscerla e sono così orgogliosa di te. Ci divertiremo tantissimo a vedere i nostri figli crescere insieme.

Del resto i due cuginetti potranno diventare grandi insieme, data anche la minima differenza d’età. Nel post di Eugenia però ci sono anche delle tenere parole indirizzate alla piccola:

Alla mia nuova nipotina: ti amo già e penso che tu sia semplicemente fantastica nelle foto. Ci divertiremo tantissimo insieme!

La mamma e la piccola nel frattempo stanno benissimo: Beatrice di York, attraverso il suo profilo Twitter ufficiale, ha ringraziato il team medico per l’assistenza ricevuta durante il parto e ha espresso la sua felicità nel condividere la notizia della nascita di sua figlia, così come è stato annunciato dal comunicato di Buckingham Palace.

“Sua Altezza Reale e sua figlia stanno entrambe bene e la coppia non vede l’ora di presentare la bambina al fratello maggiore Christopher Woolf”: si tratta del figlio di Edoardo Mapelli Mozzi, avuto da una precedente relazione. Non è stato ancora svelato il nome della bambina, che verrà diffuso, come da tradizione, nelle prossime settimane. Quel che è certo è che l’arrivo della piccola è una gioia per tutta la Famiglia Reale, soprattutto dopo le ultime notizie su Harry e Meghan, che continuano a creare tensioni alla Corona.