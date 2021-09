Beatrice di York è mamma: nuova nipotina per la Regina Elisabetta

Beatrice di York è diventata mamma per la prima volta e la Regina Elisabetta è di nuovo bisnonna . La figlia del Principe Andrea e di Sarah Ferguson ha dato alla luce una femminuccia, nata dall'amore per il marito Edoardo Mapelli Mozzi.

Come vuole la tradizione, l'annuncio della nascita è arrivato da Buckingham Palace. La bimba è venuta al mondo sabato 18 settembre alle 23.42 (ora inglese) al Chelsea and Westminster Hospital di Londra. Si ritiene che la Principessa abbia partorito nell'ala privata dell'ospedale. Al momento della nascita la piccola pesava 2,7 kg. Mamma e neonata stanno bene.

L'arrivo della Royal Baby era nell'aria, infatti circolavano voci nel weekend che Beatrice di York fosse in ospedale. Ancora non è noto il nome della piccola che è 11esima in linea di successione al trono. Si tratta della 12esima bis-nipotina per la Regina Elisabetta. La figlia di Beatrice ed Edoardo è l'ultima di una serie di Royal Baby nati nel 2021.

A febbraio è nato August, figlio di Eugenia di York, sorella di Beatrice. Poi è stata la volta di Lucas, terzo figlio di Zara Tindall, figlia della Principessa Anna. Il 4 giugno è arrivata Lilibet Diana, secondogenita di Harry e Meghan Markle e ora è arrivata la piccola Mozzi.

Sebbene Beatrice sia Principessa, sua figlia non eredita alcun titolo nobiliare. Infatti, solo i nipoti maschi della Regina assumono automaticamente il diritto di essere chiamati Sua altezza reale. In ogni caso, Elisabetta potrebbe conferire alla piccola un titolo, ma è improbabile che i genitori ne facciano richiesta.

Attraverso un tweet dal suo profilo ufficiale, Beatrice ha ringraziato il team medico per l'assistenza ricevuto e ha espresso la sua felicità nel condividere la notizia della nascita di sua figlia.

Mentre nel comunicato di Buckingham Palace si precisa che i nonni e la bisnonna sono stati avvisati della nascita e sono felici di apprendere la notizia. L'intera famiglia ringrazia lo staff ospedaliero e conclude: "Sua Altezza Reale e sua figlia stanno entrambe bene e la coppia non vede l'ora di presentare la bambina al fratello maggiore Christopher Woolf". Quest'ultimo è il figlio di Edoardo Mapelli Mozzi avuto da una precedente relazione.

Edoardo e Beatrice si sono sposati nel 2020 con una cerimonia discreta alla presenza della Sovrana che le concesse di indossare il suo abito da sposa.