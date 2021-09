Harry preoccupa molto. “Non è più lui, si è isolato da tutti&...

Harry ha molto insistito sul fatto di non essersi pentito di aver lasciato la Famiglia Reale, definendo la sua esistenza a Corte " una vita sconcertante ". Ma chi lo conosce da vicino, sostiene che negli ultimi tempi è cambiato, ha perso la leggerezza e la vitalità che lo ha sempre contraddistinto. In poche parole, non è più lui e preoccupa molto.

Lo scorso 15 settembre Harry ha compiuto 37 anni. Ovviamente ha festeggiato il compleanno in California con sua moglie Meghan Markle e i figli Archie e Lilibet. Gli auguri sono arrivati anche da William e Kate Middleton, ma il gelo tra i Sussex e la Famiglia Reale non è venuto meno, anzi è alimentato da nuove rivelazioni.

Harry infatti è protagonista di una serie di documentari, The Me You Can’t See, co-prodotto con Oprah Winfrey, dove racconta delle sue difficoltà a Corte, della sofferenza per un tipo di esistenza in cui si trovava costretto ma non sentiva come propria. Il Principe ha messo a nudo quindi i problemi di sanità mentale che si è trovato ad affrontare a Palazzo.

"Ho sempre voluto essere normale, invece del Principe Harry volevo essere semplicemente Harry", ha confessato il figlio di Carlo e Diana, mettendo in luce il disagio che si trovava a vivere a Buckingham Palace. Certo, molto ha pesato la morte prematura di sua madre. Nel 1997 Harry aveva solo 12 anni ed è stato costretto a seguire il feretro di Lady Diana davanti a milioni di persone.

Ora, lontano da Londra, si dice felice con Meghan e i suoi due figli. Ma non tutti ne sono convinti. L'esperta reale, Penny Junor, che ha un'esperienza pluridecennale accanto ai Windsor, ha dichiarato: "Sono molto preoccupata per lui. L'Harry che abbiamo visto nell'ultimo anno o giù di lì non è l'Harry di cui ho scritto diversi anni fa".

E ha proseguito: "Molto di quello che ha detto e fatto non è da lui, è molto lontano dal suo modo di essere. Si è isolato dagli amici e dalla famiglia. Il fascino, la cordialità, la brillantezza se ne sono andati. È sempre arrabbiato e nervoso".

All'inizio dell'anno il commentatore reale Duncan Larcombe per il Mirror ha affermato le stesse cose della Junor, ossia che Harry è pieno di rabbia e tristezza che ha sfogato ingiustamente contro la Famiglia Reale.