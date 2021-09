Principe Harry, compleanno glaciale: gli auguri taglienti di William e Kate

editato in: da

Il principe Harry ha compiuto 37 anni il 15 settembre: il suo, però, è un compleanno davvero amaro, dal momento che si trova ancora una volta lontano dalla sua famiglia d’origine e dagli affetti più cari. Come se non bastasse, anche gli auguri di compleanno del Principe William e di Kate Middleton sono stati molto asciutti. Freddi, impersonali. E c’è già chi ci ricama sopra: secondo un esperto reale, tutto ciò supporta la tesi che il ghiaccio tra loro non si sia sciolto affatto.

“Buon compleanno, Principe Harry!”, questo l’omaggio su Twitter che è stato subito preso di mira dai tabloid inglesi, che non si sono affatto risparmiati a riguardo, come il Mirror e il The Sun. A corredo dell’augurio, poi, solo un palloncino.

Negli anni precedenti, i post sui social media del Duca e della Duchessa di Cambridge erano stati molto più gioiosi. Certo, erano altri tempi: felici, rilassati, senza alcuna nuvola a oscurare l’orizzonte.

La tempesta è scaturita dopo l’intervista di Harry e Meghan concessa a Oprah Winfrey. “Se non altro, gli auguri di compleanno da parte dei Cambridge testimoniano quanto la relazione sia deteriorata negli ultimi dodici mesi”, scrivono gli esperti. Le tensioni tra i due fratelli non si sono dunque appaiate. I troppi contrasti hanno ormai portato a una rottura definitiva?

La carne sul fuoco non manca di certo. C’è infatti chi ha paragonato le foto condivise nel 2020 e nel 2021: l’anno scorso, William e Kate avevano scelto un’immagine molto felice, in cui sorridevano insieme a Harry e si sfidavano in una corsa. Invece, nel 2021, in foto con Harry non c’è nessuno, quasi a voler prendere le distanze. O forse a voler sottolineare che Harry ormai è da solo, Oltreoceano, insieme a sua moglie Meghan Markle e ai figli Archie e Lilibet.

C’è ormai ben poco da fare, se non aspettare. Le variabili sono davvero infinite, come il libro di memorie di lui che sarà pubblicato (e che promette già scintille). E poi Harry e William dovrebbero ritrovarsi per il documentario della BBC dedicato alla memoria e alla vita del Principe Filippo. Forse, un giorno, i due fratelli potranno chiarirsi. Per il momento, c’è ancora del rancore di sottofondo che impedisce di ritrovare l’armonia, ma soprattutto la pace.