Harry e William di nuovo insieme in tv nel ricordo di nonno Filippo

Harry e William tornano insieme in tv nel ricordo di nonno Filippo di Edimburgo. Sono trascorsi mesi dalla scomparsa dell’amatissimo marito della Regina Elisabetta. In occasione del primo anniversario della sua morte la BBC ha deciso di realizzare un documentario intitolato Prince Philip: The Family Remembers.

Una serie di clip e interviste per raccontare la vita del duca di Edimburgo e restituirne un “ritratto unico del più longevo fra i principi consorti”. Nella realizzazione del documentario sono stati coinvolti i quattro figli di Filippo, da Carlo ad Andrea, e ovviamente la Regina. A parlare saranno anche i nipoti, in particolare Harry e William che si ritroveranno, per la prima volta dopo tanto tempo, insieme in tv.

I fratelli infatti hanno acconsentito a lasciarsi intervistare per parlare dell’amatissimo nonno. Nel progetto non sono state invece coinvolte Kate Middleton e Meghan Markle. Il documentario potrebbe essere un modo per riavvicinare Harry e William, ormai da tempo molto distanti, non solo fisicamente.

Con il trasferimento del secondogenito di Lady Diana in Inghilterra la spaccatura già presente nella famiglia reale sembra peggiorata. L’intervista rilasciata dai Sussex a Oprah Winfrey ha fatto arrabbiare sia William che Carlo, così tanto che il figlio della Regina non sembra più intenzionato a voler ricucire i rapporti con Harry.

William invece, grazie anche all’aiuto di Kate, starebbe tentando di riavvicinarsi al fratello. Nonostante ciò gli ultimi tentativi sono tutti falliti miseramente. All’inaugurazione della statua di Lady Diana, i fratelli non hanno avuto tempo di parlare. Harry infatti è rimasto il tempo di partecipare alla cerimonia e subito dopo è tornato negli Stati Uniti per raggiungere Meghan Markle e i figli.

Secondo i royal watchers il nuovo progetto dedicato a Filippo di Edimburgo potrebbe riavvicinarli, portandoli a ricordare gli anni felici dell’infanzia e ricreando quel legame solido e indissolubile che si era creato dopo la morte di Lady Diana. Lo stesso Harry dopo la scomparsa del nonno aveva raccontato i momenti bellissimi trascorsi nelle tenute di famiglia, fra barbecue e risate. In quell’occasione il marito di Meghan Markle aveva definito il duca un “maestro di barbecue, battutista leggendario e impertinente fino alla fine”.