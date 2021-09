Lady India Hicks si è sposata: le nozze della prediletta di Carlo d’Inghilterra

editato in: da

Lady India Hicks, figlioccia e prediletta del principe Carlo d’Inghilterra, si è sposata. 54 anni, la donna è la cugina del figlio della Regina con cui ha un legame molto speciale. Dopo anni di convivenza con David Flint Wood, suo compagno e padre dei suoi figli, ha deciso di convolare a nozze.

Il matrimonio si è svolto in una chiesa di campagna dell’Oxfordshire con un’atmosfera super romantica. India, ex modella e designer, per l’occasione ha indossato uno splendido abito bianco con un’ampia gonna, maniche lunghe e il velo. Elegantissimo anche il compagno David, 60 anni, a cui ha dedicato un lungo post su Instagram pieno d’amore.

India è la figlia di Lady Pamela Mountbatten e di David Nightingale Hicks. La donna è legata a Lord Mountbatten, l’amatissimo zio del principe Filippo che nel 1979 morì in un attentato dell’Ira mentre si trovava in barca. Nel corso degli anni fra Carlo e India è nato un rapporto importante, fatto di confidenze e affetto reciproco.

Nel 1981, non a caso, India era stata scelta come damigella d’onore al matrimonio fra il cugino e Lady Diana. Da allora ha sempre fatto parte della Corte di Elisabetta, mantenendo un profilo basso e rimanendo accanto a Carlo. Prima di lei anche sua madre, nel 1947, era stata scelta come damigella d’onore al matrimonio fra Filippo e la Regina, divenuta sua grande amica e confidente speciale. Oggi India lavora per la Global Empowerment Mission, una organizzazione no profit che si schiera accanto alle persone vittime di catastrofi naturali.

Vive alle Bahamas dove si è trasferita nel 1996 insieme a David Flint Wood. La coppia, che sta insieme da ventisei anni, ha avuto quattro figli: Felix, Amory, Conrad e Domino. Nel 2012 i due hanno deciso di adottare Wesley, rimasto orfano dopo la morte della madre a causa di un cancro.

India aveva affermato più volte che non si sarebbe mai sposata, poi l’annuncio, inaspettato, del matrimonio, arrivato con un post su Instagram. Infine le nozze, celebrate con pochi intimi, nel verde della campagna inglese, con il benestare di Carlo, presenza silenziosa e costante nell’esistenza di India.