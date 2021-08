Principe Carlo, pronto a cacciare Sarah Ferguson e il fratello Andrea

editato in: da

Il Principe Carlo, essendo il diretto erede al trono della Regina Elisabetta, si ritrova spesso a dover risolvere grattacapi e problemi. La sua posizione non è affatto semplice e i rapporti con il resto della Famiglia Reale sono sempre molto delicati. E dopo la guerra a distanza con il suo secondogenito Harry, arriva anche quella con Sarah Ferguson, ex moglie del fratello Andrea.

A far irritare Carlo non solo le pesanti vicende giudiziarie che vedono coinvolto il Principe Andrea e che irrimediabilmente si ripercuotono su tutta la Famiglia Reale, ma anche le scelte che quest’ultimo ha preso insieme alla sua ex moglie Sarah Ferguson. I due, che sono genitori di Eugenia e Beatrice, hanno divorziato nel lontano 1996. Nonostante il loro matrimonio sia terminato, la Duchessa continua a frequentare gli ambienti reali e, soprattutto, a vivere nel lussuoso Royal Lodge nel parco di Windsor, dove si è trasferita con l’ex marito nel 2008.

Il Royal Lodge è veramente speciale: si trova solo a tre miglia dalla residenza della Regina Elisabetta a Windsor ed è provvisto di circa 30 stanze. Sarah Ferguson continua a vivere lì con il Principe Andrea nonostante la separazione, ed è proprio lì che ha rilasciato alcune interviste, in alcune delle quali ha ricordato il suo rapporto con Lady Diana e la sua sofferenza a Corte.

Interviste che, di certo, non devono aver addolcito il Principe Carlo che preferisce di gran lunga la riservatezza e che, contemporaneamente, si trova a subire le richieste del fratello Edoardo e tutte le dichiarazioni di Harry e Meghan. È, inoltre, molto preoccupato per ciò che il suo secondogenito lascerà trapelare nel suo nuovo progetto editoriale: un libro di memorie.

Stando a quanto riportato dal Daily Express, Carlo sarebbe veramente intenzionato a sfrattare sia Sarah Ferguson, la cui presenza nel Royal Lodge trova particolarmente irritante, sia il fratello Andrea, probabilmente proprio per gli scandali giudiziari che lo coinvolgono.

A complicare la situazione, però, proprio la Regina Elisabetta che, invece, sembrerebbe aver un buon rapporto con Sarah Ferguson, tanto da permetterle di frequentare Balmoral nonostante il divorzio con il Principe Andrea. Adora, inoltre, avere suo figlio vicino.

Insomma, per il Principe Carlo non c’è proprio pace: mettere in atto quella che è la sua visione per il futuro della Monarchia Inglese sembra sempre più complicato. Tenere unita la famiglia, poi, è ormai una vera e propria impresa. Riuscirà a realizzare i suoi piani senza provocare nuove pericolose fratture?