Harry e William ancora non si parlano: pace sempre più lontana

Harry e Meghan Markle, il film: prime foto e dure critiche sui social di Fuga da Palazzo

La rottura tra il Principe William e suo fratello Harry sembra non volersi ricucire. Seppur negli scorsi mesi si siano visti e confrontanti in qualche occasione ufficiale, come i funerali del nonno Filippo o l’inaugurazione della statua dedicata a Lady Diana, pare proprio che questi incontri non abbiano giovato alla loro riconciliazione. Anzi, sembrerebbe l’esatto opposto.

Come affermato da Omid Scobie, co-autore di Finding Freedom, il libro di memorie di Harry e Meghan pubblicato all’inizio di agosto, il secondo genito di Lady Diana non starebbe mantenendo un regolare contatto con il fratello.

Nel corso di un’intervista rilasciata ad Entertainment Tonight, lo scrittore ha affermato che tra i due non sussiste semplicemente una distanza fisica, ma anche emotiva. Ci sono ancora sentimenti densi di rabbia e, dopo l’addio di Meghan e il marito alla famiglia reale, William non vuole saperne di venirne a patti. Si sa, il marito di Kate Middleton è piuttosto conservatore per quanto riguarda le tradizioni della Royal Family, e probabilmente non vorrà cedere dopo le circostanze che hanno più volte messo in cattiva luce tutta la famiglia, come l’intervista rilasciata a Oprah.

Nonostante i due fratelli siano stati in grado di mettere da parte i rancori in occasione degli eventi sopracitati, i due non comunicano con regolarità e le loro strade parrebbero non volersi incrociare.

Scobie ha dichiarato che William sta vivendo la sua vita onorando la Corona e le Istituzioni, mentre Harry ha scelto di optare per un percorso diverso, lontano dalle etichette imposte dalla vita reale. Sicuramente, una riconciliazione sarebbe possibile solamente grazie a una lunga e sincera chiacchierata, che metta in luce i punti di vista di entrambi, priva del rischio che la situazione degeneri.

Non si sa quando William e Harry potranno rivedersi, ma probabilmente solo in occasione di qualche evento istituzionale. Si vocifera, però, che Meghan e il marito vogliano battezzare la piccola Lilibeth in Inghilterra: in quel caso, un incontro tra i due fratelli avvedrebbe al 100%. Si tratterebbe sicuramente di una scelta inusuale, visti i trascorsi, ma che darebbe vita a un importante passo verso la tanto sperata riconciliazione che appare sempre più lontana.