Il Principe William non avrebbe digerito alcune critiche mosse da Harry al suo matrimonio, e sarebbe deciso a non riappacificarsi con lui

Nonostante abbia ormai scelto di vivere lontano dal Regno Unito e dalla Royal Family, le vicende del Principe Harry continuano ad appassionare molto il popolo britannico. Ma più che il matrimonio con Meghan Markle, a ricoprire un ruolo speciale nel cuore dei sudditi è il suo rapporto con William, che sperano un giorno possa ricucirsi. Stando tuttavia alle parole del biografo reale Robert Hardman, i due fratelli sarebbero molto lontani dal riappacificarsi, ed Harry avrebbe rivolto numerose frecciatine (più o meno velate) a William in diverse occasioni.

Le parole di Harry contro William

Avevano commosso il mondo quando, poco più che bambini, avevano camminato uno accanto all’altro per porgere l’ultimo saluto alla mamma Diana. Da grandi, però, Harry e William non sono riusciti a preservare quel legame speciale che aveva contraddistinto la loro infanzia. Il piccolo di casa, in particolare, non ha risparmiato critiche al fratello maggiore non solo nel best-seller Spare, ma anche nel documentario per Netflix Harry e Meghan.

Secondo il biografo reale Robert Hardman, proprio in alcune puntate della docu-serie il Duca di Sussex avrebbe sferrato diversi attacchi al fratello, pur non facendo mai direttamente il suo nome. In particolare, Harry avrebbe criticato la sua scelta di sposare Kate Middleton, bollandola come una decisione senza amore. “Harry parla di sposare qualcuno per amore, non perché senti il dovere di farlo. Sono parole che feriscono. Stai offendendo tuo fratello e la donna che ha scelto come sua moglie pubblicamente” ha spiegato l’autore.

Nel primo episodio della serie, in effetti, Harry si lascia andare a dichiarazioni che potrebbero confermare la versione di Hardman. “Per molte persone nella mia famiglia, soprattutto uomini, ci potrebbe essere il bisogno di sposare qualcuno che ti si addica, e non qualcuno a cui tu sia realmente destinato” spiega il secondogenito di Diana. Che poi aggiunge: “La differenza è tra prendere decisioni con la testa o con il cuore. Mia mamma ha preso la maggior parte, se non tutte, con il cuore. Ed io sono figlio di mia madre“. Parole che potrebbero sembrare un semplice elogio per Lady Diana, ma che nasconderebbero invece un messaggio per William.

Se da un lato Harry ha infatti scelto di legarsi ad una donna in netta contrapposizione con tutto ciò che la Royal Family rappresenta, William ha invece trovato in Kate Middleton una futura regina perfetta, pronta a rispettare pedissequamente il rigido protocollo reale.

Il rapporto tra William ed Harry

Ad incrinare ulteriormente il rapporto tra i due fratelli, sono stati ovviamente anche alcuni racconti fatti da Harry nel libro Spare. “Entrambi danno molta importanza alla propria privacy. Soprattutto William, che è una persona molto discreta. Non concede interviste ed è assolutamente off-limits per la stampa. La dimensione privata è fondamentale per lui, ed Harry ha invece raccontato tutte queste storie sulla loro infanzia in un libro letto in tutto il mondo” fa notare lo scrittore.

Dello stesso avviso Omid Scobie, autore del libro Endgame: “Tra di loro non ci sono contatti, tranne qualche piccolo convenevole, dalla fine del 2019. Soprattutto Kate non ha alcuna intenzione di fare passi indietro e riappacificarsi con Harry e Meghan”. Insomma, né la morte dell’adorata nonna Elisabetta II né l’incoronazione di papà Carlo III sono serviti a ricucire lo strappo tra i due fratelli che, ormai, appare insanabile.