Kate Middleton, William salva una famiglia in Afghanistan

Il militare, come svelano fonti vicine ai duchi di Cambridge, sarebbe un ex cadetto dell'accademia militare di Sandhurst, nel Berkshire. La prestigiosa accademia del Regno Unito è stata frequentata anche da William che ha studiato per divenire maggiore del reggimento "Blues and Royals", passando poi alla Marina. Dopo aver appreso che l'ex compagno di studi era in difficoltà, avrebbe fatto di tutto per aiutare la sua famiglia ad abbandonare l'Afghanistan.

Un insider ha svelato che William avrebbe chiamato immediatamente l'ufficiale di marina Rob Dixon, utilizzando la sua influenza per salvare la famiglia in pericolo. Dieci persone, fra cui diversi bambini e donne, sarebbero approdate nel Regno Unito con un volo diretto. Il maggiore Andrew Fox, un ex paracadutista che ha combattuto in Afghanistan, ha parlato dell'operato di William, elogiando il comportamento del marito di Kate Middleton: "È pienamente in linea con ciò che ci viene insegnato nell'esercito in termini di valori, lealtà, rispetto per gli altri - ha detto -. Siamo addestrati per aiutare dove possiamo. La situazione era così caotica ed era così, francamente, mal gestita, che le persone avrebbero fatto tutto il possibile per uscirne".

A svelare il gesto di William è stato il tabloid inglese che solo di recente ha scoperto il tentativo (riuscito) di aiutare la famiglia di un ex compagno di accademia. Anche Harry e Meghan Markle si sono interessati alla questione afghana. I Sussex hanno pubblicato una lunga lettera, aspramente criticata, per parlare della situazione nel paese e della necessità di fare qualcosa. "Mentre tutti proviamo un dolore profondo dovuto alla situazione in Afghanistan - ha spiegato la coppia -, rimaniamo senza parole Mentre tutti osserviamo il crescente disastro umanitario ad Haiti... abbiamo il cuore spezzato. È facile sentirci impotenti, ma possiamo mettere in pratica i nostri valori, insieme. Per iniziare, ti invitiamo a unirti a noi nel supportare un certo numero di organizzazioni che svolgono un lavoro".