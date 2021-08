Joe Biden, gaffe alla cerimonia per i soldati morti in Afghanistan. Jill non se ne accorge

editato in: da

Jill Biden, look a lutto e gaffe di suo marito Joe

Un imperdonabile scivolone di stile per Joe Biden sorpreso a guardare l’orologio durante il tributo ai 13 militari Usa, morti in Afghanistan. Sua moglie Jill Biden, che si trovava al suo fianco, non si è accorta di nulla.

Joe Biden senza preavviso è andato in visita alla base dell’aeronautica di Dover nel Delaware domenica mattina per accogliere le salme dei 13 militari uccisi nell’attacco kamikaze dell’ISIS di giovedì scorso a Kabul. Con lui la First Lady Jill, vestita a lutto come richiesto dalla circostanza, con un completo nero, gonna e giacca bordata di bianco. Mentre ai piedi calzava delle ballerine.

Durante il trasporto delle bare avvolte nella bandiera americana da un aereo C-17 Globemaster, il Presidente e la moglie sono rimasti in silenzio portandosi la mano al cuore. Ma a un certo punto, Biden è stato sorpreso mentre alzava il braccio sinistro come se stesse guardando l’orologio. Un gesto durato pochi secondi che però ha scatenato critiche e polemiche tra i veterani, i Repubblicani e i commentatori.

Jill Biden, al fianco del marito nel momento in cui questi sembra controllare l’orologio, pare non accorgersi di nulla. Infatti, la First Lady guarda davanti a sé e poi sembra spostare leggermente il viso verso il consorte lasciando però lo sguardo lontano.

D’altro canto, non è la prima volta che in pochi mesi Joe Biden si rende protagonista di scivoloni di stile in pubblico. Lo scorso luglio, in visita a Londra, ha indossato gli occhiali da sole al cospetto della Regina Elisabetta.

Ma se nel caso di Sua Maestà si tratta di regole di bon ton, il gesto dell’orologio è stato giudicato da molti come una mancanza di rispetto nei confronti dei soldati americani. Molte le critiche provenienti dai social. Uno dei veterani di Desert Storm, Samuel Williams, scrive: “Sembra sia infastidito dal dover mostrare un po’ di rispetto per questi eroi americani”. Mentre il veterano dei sottomarini J Larry Hanna ha scritto: “Biden, mentre le bare passavano davanti a lui, ha dovuto dare un’occhiata al suo orologio. Ha qualcosa di più importante da fare?”. Anche Boris Epshteyn, assistente speciale di Donald Trump è intervenuto a criticare pesantemente il gesto di Biden.