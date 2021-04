Jill Biden osa in calze a rete e stivaletti: il look rock divide

editato in: da

Jill Biden e Kamala Harris, i look impeccabili per la cerimonia di insediamento

Jill Biden è stata avvistata mentre scendeva dall’Air Force One con un look grintoso che ha stupito: mini gonna, calze a rete e stivaletti. Un outfit sicuramente non scandaloso, ma un po’ inusuale per una First Lady. Così in un attimo, la mise rock si è trasformata in un dibattito acceso su Twitter e sui social in generale. E i nemici politici del Presidente ne hanno approfittato.

In effetti, Jill Biden ha sorpreso per quella combinazione di accessori che forse presi singolarmente sarebbero passati inosservati, ma nell’insieme hanno fatto sollevare qualche sopracciglia a chi s’intende di eleganza. Il look della First Lady è stato passato al setaccio dal quel tempio della moda che è Vogue che per altro aveva dedicato qualche mese fa la copertina a Kamala Harris, Vice di Biden, suscitando non poche critiche per il look fin troppo casual scelto per lei. Ma ormai è acqua passata. Ora sotto i riflettori c’è Dr. Jill.

La moglie del Presidente è stata soprattutto presa di mira dai social, dove in molti hanno sottolineato come il suo look più che da First Lady ricordava Madonna negli anni Ottanta. Altri hanno invece sottolineato come la mini gonna svasata e le calze a rete non si addicono a una donna di 71 anni.

Naturalmente in moltissimi hanno difeso Jill Biden, ricordando che la moda non ha età e che si è liberi di indossare qualsiasi cosa indipendentemente dagli anni che si ha.

Indubbiamente, la moda è un gioco e ognuno deve sentirsi libero di indossare quello che vuole. Infatti, qui il problema non è né l’abitino corti, né le calze a rete, ma il look nel suo insieme che non è particolarmente riuscito.

In ogni caso, Jill Biden può consolarsi. Lei non è la prima né l’ultima First Lady ad essere critica per il suo abbigliamento. In tempi recentissimi, l’impeccabile, almeno in fatto di stile, Melania Trump, fu criticata perché indossò delle scarpe con tacchi a spillo durante la visita a Houston, in Texas, flagellata dall’uragano Harvey, mentre Michelle Obama nel 2009 fu messa sotto accusa per dei pantaloncini giudicati troppo corti.