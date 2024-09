Le 5 volte in cui le celebrità ci hanno lasciato senza parole durante la New York Fashion Week appena conclusasi

Fonte: IPA Rihanna

Mentre Milano si prepara ad accogliere stilisti, modelle e passerelle; la Fashion Week di New York chiude i battenti (almeno per qualche mese). E se le sfilate sono concluse, ci sono dei momenti che continueranno a tornarci in mente. Le 5 volte in cui i vip hanno lasciato tutti senza parole nel corso della settimana della moda della Grande Mela.

L’incredibile look di Rihanna

Fonte: IPA

Di outfit incredibili alla Fashion Week se ne vedono parecchi, sopra e sotto le passerelle. Ma nessuno, quest’anno, è riuscito a stupire più di Rihanna. La popstar imprenditrice ha presenziato nel front row di Alaïa con un look che definire audace è dire poco. La neomamma è scesa dall’auto avvolta in un lungo mantello di cristalli, necessario a coprire un altrettanto brillante bustino e… nient’altro. Ancora ci si chiede se Riri indossasse o meno gli slip. Di certo non ha rinunciato a delle scarpe da sogno: un paio di sandali alla schiava decorati da pendenti d’argento.

E per non farsi mancare qualche altro punto luce, la cantante ha abbinato al look lingerie una parure di diamanti da capogiro: orecchini pendenti con perle grandi come cocomeri, bracciali delle dimensioni di una liana e anelli delle dimensioni di una noce. Glitter anche per il make-up occhi, intensificato dai capelli portati scurissimi e con i ricci al naturale.

Madonna tra le star della Gen Z

Fonte: IPA

Il più grande talento di Madonna, ancor più della capacità di scrivere testi accattivanti, è il suo sapersi rinnovare senza sosta. L’età di una signora non si dice, ma Miss Ciccone di primavere ne ha viste parecchie, eppure non passa mai di moda. Anzi, la moda lei continua a dettarla. E non sfigurava affatto, in prima fila ad assistere alla sfilata di Laur accanto all’icona della Generazione Z Ice Spice.

Ad attirare lo sguardo ha contribuito il look avanguardistico. Un camel coat senza maniche ma dalle enormi spalline in stile Anni ’80, con un lungo strascico. Cruissard in pelle indossati sulle calze a rete e occhialoni da sci. Ancora, lunghi guanti in lattice e una vistosa collana di diamanti. Sembrava la cattiva di un action movie, uno di quelli che correremmo tutti a vedere al cinema.

Il rapper e la First Lady

Fonte: Getty Images

La moda unisce, anche coloro che non riusciresti mai ad immaginarti assieme. Alla sfilata di Ralph Lauren, designer che, come pochi altri, ha saputo dar lustro al classico stile americano, c’era addirittura la quasi ex first lady Jill Biden – libera dagli impegni istituzionali adesso che il marito ha ceduto il posto a Kamala Harris. E con chi è che si è intrattenuta Mrs. Biden? Con uno dei più grandi nomi del rap nazionale. In prima fila è stata vista chiacchierare amabilmente e a lungo con Usher. E chi l’avrebbe mai pensato…

Lo show trap di Paris Hilton

Fonte: Getty Images

Troppo spesso ingiustamente sottovalutata, Paris Hilton è una donna dai mille talenti. O magari di talento non ce n’è così tanto, ma questo non l’ha mai fermata. All’ereditiera più famosa del ventunesimo secolo piace cantare e canta, incide dischi e pubblica brani. E lo fa con alcuni dei talenti più freschi del panorama musicale. L’ultimo singolo lo ha realizzato in collaborazione con la trapper Meghan Thee Stallion, con la quale – in un delizioso outfit da fatina rosa – si è esibita durante il più scatenato dei party della New York Fashion Week.

Brooke Shield cuore di mamma

Fonte: Getty Images

Brooke Shield è un’icona sexy, un’attrice di fama mondiale, un’icona americana. Eppure, era emozionata come una comune mortale quando si è trovata a fare la conoscenza dello stilista Tommy Hilfiger. Il motivo era tutto familiare: Shield si trovava in prima fila per assistere a una delle prime sfilate davvero importanti della figlia modella Grier Hammond Henchy. Le mamme sono tutte uguali, anche quando sono dive di Hollywood.