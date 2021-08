Kate Middleton, il raro privilegio che la Regina le ha concesso prima delle nozze

La Sovrana infatti ospitò per la prima volta Kate a Balmoral, concedendole di scattare foto nel corso del suo soggiorno. Qualcosa che non era mai stato concesso a nessuno, specialmente a qualcuno che The Queen non conosceva bene. "Fino a quel momento la regina aveva incontrato Kate solo di sfuggita al matrimonio di Peter e Autumn Phillips - ha raccontato Katie Nicholl, esperta della Royal Family - , ma fece di tutto per farla sentire benvenuta, dandole il permesso di scattare foto a Balmoral". Una scelta insolita per la Regina: "Come persona che ha vissuto tutta la sua vita sotto gli occhi del pubblico, la regina raramente abbassa la guardia, e pochissimi, a parte la sua famiglia e gli amici più cari, riescono a vedere la vera Elisabetta".

Fra questi fortunati ci sarebbe proprio Kate Middleton che sarebbe riuscita a creare un legame speciale con la nonna di William. Un passo dopo l'altro, senza commettere mai errori, la duchessa di Cambridge ha saputo conquistare la fiducia della famiglia reale, conquistando un posto speciale al suo interno. Certo, i problemi non sono mancati, dai presunti scontri con Beatrice ed Eugenia di York (oggi molto amiche di Meghan Markle e Harry) all'opposizione di Camilla alle nozze con William.

Kate però ha saputo superare tutto con grande eleganza, senza mai finire al centro di scandali o gossip. Proprio per questo la Sovrana starebbe pensando di cedere il trono ai Cambridge anziché al figlio Carlo, ritenuto poco adatto per guidare la monarchia. "La regina Elisabetta è frustrata e perplessa dal primogenito - ha spiegato Clive Irving, esperto della famiglia reale -. La verità è che la sovrana non ha mai capito davvero Carlo e ancora oggi è più affettuosa e comprensiva con il fratello minore, il principe Andrea". Il disappunto della Sovrana nei confronti del figlio sarebbe cresciuto nell'ultimo periodo. "William è l’unico in casa Windsor all’altezza di un ruolo di tale responsabilità, proprio per il suo spiccato senso del dovere", ha concluso l'esperto.