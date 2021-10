Kate Middleton e William in USA per mettere a tacere Harry e Meghan

Le tensioni a Palazzo, si sa, sono ormai all’ordine del giorno: da quando Meghan Markle e il Principe Harry hanno deciso di lasciare la Famiglia Reale e trasferirsi negli Stati Uniti, la Corona ha dovuto fronteggiare diverse crisi.

Ma questa volta Buckingham Palace ha deciso di sguinzagliare l’artiglieria pesante, per cercare di recuperare popolarità: “Sono molto concentrati sull’avere un alto profilo negli Stati Uniti” dopo che “la loro popolarità è diminuita a causa dell’intervista a Oprah”, hanno affermato le fonti al Daily Mail.

Kate e William, il prossimo viaggio in USA

Secondo delle fonti vicine alla Famiglia Reale, pare che il Duca e la Duchessa di Cambridge potrebbero organizzare una visita di alto profilo il prossimo anno negli Stati Uniti, con lo scopo di aumentare il consenso del pubblico nel paese. “Sono consapevoli che la loro popolarità ha vacillato dopo l’intervista a Oprah, e l’obiettivo ora è recuperare quel supporto”.

Del resto, proprio di recente, William ha annunciato che la prossima cerimonia degli Earthshot Prize Awards desi terrà proprio negli Stati Uniti, dove suo fratello, il principe Harry, vive con Meghan Markle. L’ultima visita ufficiale del Duca e della Duchessa nel paese risale al dicembre 2014, quando Kate era incinta della principessa Charlotte.

Ovviamente è ancora troppo presto per sapere se il prossimo anno Kate e William andranno a trovare Meghan e Harry nel corso del loro viaggio, e le cose potrebbero ancora cambiare in un arco di tempo così lungo. Del resto le due coppie starebbero combattendo una “piccola gara di popolarità transatlantica”, secondo l’esperto reale Duncan Larcombe.

Parlando con The Sun, Duncan ha dichiarato: “È chiaro che William e Kate sono devono fare di più per vendersi come coppia, famiglia e personalità”.

Kate e William, il loro lato più intimo

Non è certo un caso che i Duchi di Cambridge abbiano voluto condividere sui social, rivelando il loro lato più privato, degli scatti del backstage degli Earthshot Prize Awards: la coppia è apparsa come mai prima d’ora, mostrando delle immagini a cui non siamo abituati.

Le foto in bianco e nero scattate dal fotografo reale Chris Jackson – che firma quasi tutte le immagini ufficiali dei Duchi di Cambridge – hanno rivelato un aspetto di solito tenuto nascosto da William e Kate, sempre molto rispettosi delle formalità e del protocollo e dunque restia a svelare i propri sentimenti.

Negli scatti infatti la coppia si è mostrata in atteggiamenti intimi, immortalando Kate che abbraccia teneramente William, mentre si scambiano sguardi d’amore, oppure mentre i due ridono insieme mentre stanno per sfilare sul tappeto verde della manifestazione.

Impossibile non paragonarli proprio a Harry e Meghan, che hanno sempre voluto dare un’immagine più spontanea e intima rispetto alle formalità della Corona. I Sussex hanno utilizzato fin da subito la tecnica del bianco e nero facendone la loro cifra stilistica, tanto da utilizzarla per le foto del matrimonio sia per lo scatto dello scorso anno con cui hanno rivelato la seconda gravidanza di Meghan.