William a New York senza Kate Middleton: mistero su Harry

Il Principe William è atteso negli Stati Uniti il 19 settembre per partecipare al secondo Earthshot Prize Innovation Summit. Così vola a New York, e l’annuncio è stato dato da Kensington Palace. Viaggia, però, da solo: Kate Middleton, la Principessa del Galles, non accompagna il marito. Come per ogni viaggio previsto negli Stati Uniti, subito la stampa si chiede: William e Harry avranno la possibilità di rivedersi?

Il Principe William a New York a settembre senza Kate Middleton

Il Principe William avrebbe dovuto partecipare all’Earthshot Prize Innovation Summit già nel settembre del 2022, ma il suo impegno è stato annullato dopo la scomparsa della Regina Elisabetta l’8 settembre nel Castello di Balmoral. Ha preso parte al Vertice mediante un video, dove ha parlato anche dell’amata nonna. “Questa è la più triste delle circostanze: non sono venuto di persona, ma sono lieto di unirmi all’impegno mediante questo video. Durante questo periodo di dolore, traggo grande conforto dal vostro continuo entusiasmo, ottimismo e impegno per l’Earthshot Prize”.

Ha anche affermato che la Regina stessa è sempre stata dalla parte dell’ambiente, e che dunque sarebbe stata felice di conoscere il supporto di William nei confronti dell’evento e della prossima generazione di ambientalisti. A lanciare l’iniziativa dell’Earthshot Prize è stato il Principe William stesso nel 2020, proprio per promuovere le sfide ambientali più urgenti del nostro pianeta. Al suo fianco, però, non ci sarà Kate Middleton il 19 settembre 2023, probabilmente impegnata in altri eventi istituzionali.

Mistero su Harry e Meghan Markle

Come per ogni viaggio negli Stati Uniti, corre sempre d’obbligo una domanda: prima o poi Harry e William riusciranno a ricucire lo strappo che si è venuto a creare dopo il trasferimento a Montecito? Stando a quanto riferito da GB News, pare proprio di no. I due fratelli, infatti, non si starebbero affatto parlando, ed è dunque altamente improbabile un loro incontro negli Stati Uniti. Ci sarebbe di più: Harry e Meghan Markle non sarebbero affatto entusiasti della visita del Principe William.

Questo è un periodo difficile per il Duca e la Duchessa del Sussex: sarebbero infatti in crisi, prossimi al divorzio. Oltretutto sarebbero anche sull’orlo del lastrico, pieni di debiti, e per risanarli starebbero vendendo la loro casa a Montecito. Un periodo non proprio d’oro per la coppia, che ancora una volta viene oscurata dal Principe e dalla Principessa del Galles, pur assente nel futuro viaggio di William.

Kate e William, l’ombra della crisi

Non sempre Kate Middleton e il Principe William prendono parte agli impegni insieme. Ma è pur vero che negli ultimi mesi si è discusso di una presunta crisi dovuta all’amante Rose Hanbury. La Principessa del Galles sarebbe addirittura infelice, e molti hanno letto le loro effusioni in pubblico al Polo Club come un rimando a quelle tra Carlo e Lady Diana.

Proprio i Principi non si scambiano mai gesti di affetto in pubblico – per rispetto del protocollo – ma quei momenti non sono passati inosservati. Forse hanno voluto smentire le voci di crisi? Chissà. Intanto William vola lontano, senza Kate al suo fianco.