Come ogni anno, la principessa del Galles Kate Middleton non si è persa il Royal Charity Polo Day, l’evento di beneficienza tenutosi nel Guards Polo Club nei pressi della residenza dei Windsor. Da brava a moglie, la futura regina d’Inghilterra ha sfidato il caldo inglese per fare il tifo per William che, per l’occasione, è salito a cavallo a giocare. Il look di Kate, come sempre, era impeccabile.