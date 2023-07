Fonte: Getty Images Meghan Markle e Harry

“Harry e Meghan Markle si sono lasciati, hanno deciso di prendersi del tempo” nella speranza di ricostruire il loro rapporto. Si tratterebbe di una separazione momentanea per capire cosa è successo al loro matrimonio e cosa li ha portati alla crisi fatale.

Harry e Meghan Markle si sono separati

Dunque, le voci di un divorzio imminente tra Harry e Meghan Markle erano fondate. Che qualcosa non andava nella coppia era evidente da mesi. Prima non facevano mai niente separatamente e adesso non li si vede più insieme. Ognuno ha preso la sua strada e a quanto pare non solo in senso professionale. Meghan non ha mai accompagnato Harry in Gran Bretagna, ha perfino rinunciato ai riflettori che sarebbero stati puntati su di lei all’incoronazione di Re Carlo.

A dir la verità Meg si è defilata. Dallo scorso gennaio è comparsa rarissimamente in pubblico, la sua apparizione più glamour è stata a New York dove lei e Harry sono stati vittime del presunto inseguimento da parte dei paparazzi. Quello è stato anche l’ultimo evento che li ha visti insieme. Poi il nulla. Lady Markle è stata fotografata sempre solo a Montecito ed è sempre più sciatta. Non che non indossi abiti griffati e gioielli che valgono migliaia di euro, ma il modo in cui li porta è decisamente trascurato.

L’apparizione più recente l’ha fatta qualche giorno fa al mercato di Montecito per fare la spesa dove si è presentata con un abito in maglina, maxi camicia bianca con maniche arrotolate, infradito e borsa in paglia oversize. Con lei al guinzaglio c’era il suo cane. Ha così ignorato il regolamento del mercato che vieta l’ingresso agli animali. Ma lei si sa è sempre stata allergica a protocolli e regolamenti e anche in questo caso fa finta di niente e si porta a spasso il suo amico a quattro zampe. E ovviamente nessuno le dice niente. Di Harry nemmeno l’ombra, a conferma che appunto le loro vite hanno preso strade diverse.

Da tempo circolavano voci che il Principe avesse riservato per sé una camera d’albergo poco lontana dalla sua villa. Si diceva che si rifugiava nei momenti di massima tensione o per incontrare qualche altra donna ma alla luce della separazione evidentemente si è trasferito lì stabilmente.

Harry deve ritrovare se stesso

A rivelare che Harry e Meghan si sono separati è stato Radar Online. Una fonte vicina alla coppia ha riferito al magazine che si sono lasciati, sperano momentaneamente, per capire cosa è successo. “Harry non si adatta al mondo pacchiano di Meghan e ha bisogno di ritrovare se stesso”, ha riferito l’insider. Sono stati mesi difficili per i Sussex che hanno dovuto affrontare la perdita di tutti i privilegi dovuti al ruolo di membri senior della Famiglia Reale inglese, le difficoltà economiche, i mezzi fallimenti dei loro progetti, la stampa, soprattutto quella britannica, che si è accanita contro di loro in particolare dopo le rivelazioni che hanno fatto sul Palazzo, tra interviste bomba, la serie di Netflix e l’autobiografia di Harry che è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso.

L’idillio si è interrotto ed è arrivato il momento della separazione. Per ora non si parla di divorzio, sono ancora troppi gli ostacoli per sciogliere definitivamente il matrimonio. Ma intanto la profezia si è avverata.