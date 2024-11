Kate Middleton, nuovo video emozionante per condividere un’altra grande notizia

Fonte: Getty Images Kate Middleton

Kate Middleton ha pubblicato sul suo profilo Instagram un altro emozionante video per condividere una grande notizia che ha riempito di gioia tutti. “È così emozionante vederlo. Significa così tanto dopo l’anno che Catherine ha avuto“, commentano i sudditi.

Dopo essere tornata in pubblico per il Remembrance Day durante il quale si è persino permessa di rompere la tradizione, Kate Middleton ha dato un altro importante annuncio sulla sua partecipazione agli eventi della Corona.

Kate Middleton, il video-annuncio del prossimo appuntamento pubblico

Kate Middleton ha condiviso il suo ritorno sulla scena pubblica per il prossimo 6 dicembre e l’occasione è specialissima, perché riguarda uno degli eventi che organizza in prima persona, ossia il concerto di Natale all’Abbazia di Westminster. Un appuntamento amato moltissimo dai sudditi, che Kate da qualche anno prepara. Finalmente una notizia positiva, con buona pace delle teorie complottiste sulla salute della Principessa.

Ha annunciato l’evento, al quale parteciperà insieme a William e ai tre figli, George, Charlotte e Louis, pubblicando sul profilo Instagram ufficiale una clip dall’atmosfera natalizia dove si vedono gli inviti per il concerto di Natale appena stampati, sulla copertina del cartoncino bianco c’è una C d’oro, per Catherine, la sigla con cui la Principessa firma tutti i messaggi e gli scritti personali.

Kate Middleton, esplode l’entusiasmo per il concerto di Natale

A commento del video scrive Kate: “Qualcosa di emozionante sta arrivando... 🎄🎵

Gli inviti sono freschi di stampa per il Together At Christmas Carol Service di quest’anno, che tornerà all’Abbazia di Westminster venerdì 6 dicembre”. E per chi non potrà esserci in chiesa, avrà modo di seguire il concerto in tv.

La notizia ha mandato in fibrillazione i sudditi e i fan di Lady Middleton che hanno risposto al messaggio della loro Principessa in toni entusiastici: “Adoro il video, non vedo l’ora di vedere The Princess Back to Westminster Abbey😍😍”; “Oddio, che belle notizie!! Sono così emozionata di vedere la nostra bellissima Principessa del Galles tornare all’Abbazia di Westminster con la sua famiglia per il suo incredibile concerto di canti natalizi! Sono sicura che sarà una serata meravigliosa come sempre 😍😍😍 Sono così felice che questa sia una tradizione ora ❤️❤️❤️❤️”.

Kate accoglierà all’Abbazia di Westminster 1.600 ospiti che potranno godersi le canzoni interpretate da Paloma Faith, Olivia Dean e Gregory Porter. La Principessa del Galles è mesi che sta lavorando per organizzare questa serata e a fine settembre, uno dei suoi primi impegni dopo la fine della chemioterapia, è stata una riunione a Windsor per definire i dettagli di questo grande evento natalizio.

Kate Middleton, il tema del concerto

Nel presentare il tema del 2024, Kensington Palace ha dichiarato: “La cerimonia di quest’anno offre un momento per riflettere sull’importanza dell’amore e dell’empatia e su quanto abbiamo bisogno gli uni degli altri, soprattutto nei momenti più difficili della nostra vita. Il concerto metterà in luce le persone provenienti da tutto il Regno Unito che hanno dimostrato amore, gentilezza ed empatia verso gli altri membri delle loro comunità”.

Il Palazzo ha concluso: “Quest’anno, Sua Altezza Reale ha voluto celebrare le numerose persone che sostengono chi è nel bisogno: individui che hanno ispirato, consigliato, confortato e, soprattutto, dimostrato che l’amore è il dono più grande che possiamo ricevere.

Questo tema trae ispirazione dalla storia di Natale, che ci incoraggia a considerare le esperienze degli altri e l’importante bisogno umano di dare e ricevere empatia.”