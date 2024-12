Kate Middleton e la confessione a cuore aperto: “Non lo sapevo”

Fonte: IPA Kate Middleton

08È tempo di confidenze per Kate Middleton, che a causa del cancro è rimasta lontana dalla scena pubblica per troppo tempo. La Principessa del Galles ha rilasciato una rara dichiarazione sulla sua lotta contro la malattia durante il concerto di Natale organizzato all’Abbazia di Westminster, dove la 42enne è apparsa radiosa e sorridente. Felice di essere tornata ai suoi impegni reali dopo mesi complicati e difficili.

Le ultime parole di Kate Middleton sul cancro

Kate Middleton ha rilasciato una dichiarazione sincera sull’ultimo anno che ha dovuto affrontare dopo essersi sottoposta a delle estenuanti cure per il cancro. Lo scorso 6 dicembre la Principessa del Galles è stata protagonista all’Abbazia di Westminster per il tradizionale Concerto di Natale, il suo evento più importante da quando il 9 settembre ha annunciato di aver completato la chemioterapia.

Alla domanda sulla sua salute da parte della popstar e artista di Together at Christmas (questo il nome dell’evento) Paloma Faith, Kate ha ammesso che quanto accaduto è stato un duro colpo per lei. “In questa occasione lo scorso anno non sapevo che avrei vissuto l’anno che ho effettivamente vissuto”, ha detto Kate, come si vede in un video condiviso su X da Channel 5 News. “L’imprevisto”, ha commentato la Faith.

“Quello non pianificato, esattamente”, ha risposto Kate annuendo per poi aggiungere con grande saggezza e umiltà: “Ma penso che molte persone quest’anno abbiano attraversato momenti difficili, e molte di queste sono qui oggi”.

Per il concerto, che andrà in onda su ITV1 e ITVX la Vigilia di Natale, Kate Middleton ha sfoggiato un cappotto rosso di Sarah Burton per Alexander McQueen con un fiocco di velluto nero ed una maxi gonna tartan che spuntava dal fondo. Accanto a lei il Principe William e i figli George, Charlotte e Louis: tutti in look rossi coordinati e festosi.

Era presente anche l’intera famiglia Middleton, che ha sempre sostenuto Kate in questo anno così complicato, così come altri membri della royal family, tra cui Zara Tindall, la Principessa Beatrice (con il marito Edoardo Mapelli Mozzi) e Sophie, la Duchessa di Edimburgo.

Tra gli altri ospiti reali: il Duca e la Duchessa di Gloucester, il Principe e la Principessa Michael di Kent, Lord Frederick Windsor e Lady Gabriella Windsor e Lady Sarah Chatto, figlia della Principessa Margaret.

Fonte: IPA

Kate Middleton al concerto di Natale

Con una toccante lettera scritta per i 1600 ospiti presenti all’evento, Kate Middleton ha condiviso un messaggio di speranza: “Il Natale è uno dei miei periodi preferiti dell’anno”, ha fatto sapere. “È un momento di festa e gioia, ma ci dà anche l’opportunità di rallentare e riflettere sulle cose più profonde che ci uniscono tutti – ha continuato – È quando ci fermiamo e ci allontaniamo dalle pressioni della vita quotidiana, che troviamo lo spazio per vivere le nostre vite con un cuore aperto, con amore, gentilezza e perdono, così tanto di ciò che è lo spirito natalizio”.

Lady Middleton è rimasta lontana dai riflettori per la maggior parte del 2024 dopo aver annunciato la sua diagnosi di cancro a marzo. A settembre ha rivelato di aver terminato la chemioterapia e di non vedere l’ora di tornare ai suoi doveri reali, anche se ha parlato di una strada ancora lunga sul fronte della guarigione.

“Non vedo l’ora di tornare al lavoro e di intraprendere qualche altro impegno pubblico nei prossimi mesi, quando potrò”, ha precisato durante un emozionante video. “Nonostante tutto quello che è successo prima, entro in questa nuova fase di recupero con un rinnovato senso di speranza e apprezzamento per la vita”.