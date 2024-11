“Kate Middleton ha mentito sulla malattia”. Le accuse contro la Principessa del Galles

Fonte: Getty Images Kate Middleton

Kate Middleton è stata la protagonista assoluto dello scorso weekend, presenziando agli eventi del Remembrance Day. Ma la sua presenza ha scatenato nuove tensioni. C’è chi l’accusa di aver mentito sul cancro.

“Kate Middleton non ha mai avuto il cancro”

Kate Middleton ha fatto perfettamente la sua parte sul balcone del Cenotafio, accanto alla Duchessa di Edimburgo. Tutti hanno ammirato la sua forza, la sua compostezza, il fatto che abbia presenziato in piedi all’intera cerimonia di commemorazione. Proprio la sua partecipazione all’evento ha scatenato di nuovo le teorie complottiste più fantasiose.

In particolare ha fatto sensazione il post su X della commentatrice britannica Narinder Kaur che ha commentato così il ritorno della Principessa del Galles, ripreso poi da vari media soprattutto americani: “Kate non ha mai avuto il cancro“. In molti si sono indignati per questa affermazione, ma altri hanno alimentato le ipotesi più varie sullo stato di salute della moglie di William.

C’è chi è arrivato ad accusare Kate di aver mentito sul suo effettivo stato di salute, sostenendo che ha dato un messaggio sbagliato sulla gravità della sua malattia, esagerando la diagnosi.

La polemica è nata su un cavillo linguistico. Quando lo scorso marzo la Principessa ha comunicato di avere un cancro pare abbia usato termini come “cellule precancerose” trovate in seguito a un’operazione addominale e che per questo si sarebbe dovuta sottoporre a un trattamento chemioterapico preventivo.

A settembre quando ha dichiarato di aver terminato la chemioterapia, Kate ha detto di essere libera dal cancro. Questa sfumatura nell’espressione ha scatenato un inutile dibattito sull’effettiva presenza o meno del tumore.

Kate Middleton, le nuove teorie complottiste su di lei

È evidente che sono tutte polemiche inconsistenti, basate sul nulla, poiché i dettagli della malattia di Lady Middleton non sono mai stati rivelati. Il Palazzo non ha mai diffuso alcun bollettino medico, non si sa nemmeno quale organo sia stato interessato, né la gravità del cancro né le cure precise cui si è sottoposta Kate. E a ragion veduta, dato che si tratta dello stato di salute di una persona, per quanto figura pubblica, ma il tema riguarda la sfera privata e deve rimanere tale.

La moglie di William sembra essere di nuovo vittima di teorie complottiste, esattamente come era accaduto lo scorso febbraio, prima delle dichiarazioni di Kate. Anzi, proprio il dilagare delle fake news l’avevano costretta a condividere il video per spiegare cosa le stava accadendo.