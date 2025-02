Kate Middleton non si fa mettere i piedi in testa dal Palazzo

Kate Middleton è decisa non farsi più mettere i piedi in testa dallo staff del Palazzo: non si lascia più intimorire

Fonte: Getty Images Kate Middleton

Kate Middleton non ha più intenzione di farsi intimorire dalle decisioni di Palazzo. Dopo il cancro ha cambiato atteggiamento anche nei confronti di Buckingham Palace e di tutti gli assistenti e addetti al protocollo che la guidavano nelle sue azioni.

Kate Middleton, come è cambiata nel tempo

Kate Middleton si sta godendo la sua vacanza ai Caraibi dove soggiorna con William e i tre figli in una struttura extra lusso ed esclusiva e dove si diverte a immergersi nelle acque cristalline.

Dopo questa pausa al caldo, immersa nella natura, la Principessa del Galles è pronta a ritornare ai doveri di Corte, ma con un piglio decisamente diverso rispetto a prima.

Kate è sempre stata rispettosa di regole e tradizioni, anche se non sono mancati momenti in cui ha fatto strappi alla regola. Anche quando era ancora in vita la Regina Elisabetta. Persino nello stile si è concessa qualche libertà, come quando insisteva nel portare le scarpe in corda, tanto detestate dalla defunta Sovrana. In ogni caso, non ha mai compiuto atti eccessivi e non ha mai avuto atteggiamenti sopra le righe. Per questo Meghan Markle la criticava, sostenendo che era desiderosa di fare la brava ragazza e compiacere i membri della Famiglia Reale e il Palazzo in generale.

D’altro canto, anche William aveva lo stesso atteggiamento, dimostrandosi molto diverso da Harry che fin da ragazzo era considerato il ribelle e la pecora nera di famiglia.

Quando Elisabetta è morta, gradualmente William e Kate hanno cercato di liberarsi da certe convenzioni, manifestando più apertamente i propri sentimenti e dimostrandosi più aperti con le persone che incontrano durante le loro visite. In linea per altro con l’atteggiamento di Carlo.

Kate Middleton si ribella al Palazzo

Una svolta importante l’ha dato il cancro che ha radicalmente cambiato le prospettive di Lady Middleton e di suo marito. Non solo Kate ha deciso di mettere al primo posto, anche rispetto alla Corona, ma soprattutto non ha più intenzione di farsi dire come deve comportarsi dallo staff di Palazzo.

La Principessa vuole essere indipendente e fare le cose a modo suo, ovviamente sempre nel rispetto della tradizione e del protocollo. Ma ora vuole essere lei la vera padrona del suo destino, ossia scegliere a modo suo come portare avanti i progetti che le stanno a cuore.

L’ex corrispondente reale della BBC Jennie Bond ha dichiarato infatti: “Kate è diventata una donna forte e la stiamo vedendo prendere il controllo della propria vita. Per molti versi sta continuando da dove si era fermata la sua defunta suocera, Diana, rifiutandosi di farsi comandare dagli uomini di Palazzo”.

“Ci è voluto molto tempo a Diana per farsi valere, ma se ci pensate, Kate è ormai associata alla famiglia reale o ne è parte integrante da più tempo di quanto non lo fosse Diana. Sta sostenendo le cause che ha scelto e penso che la sua diagnosi di cancro l’abbia resa ancora più determinata a svolgere il suo ruolo nel modo che ritiene più efficace”.