Kate Middleton, secondo impegno di lavoro ufficiale ma nessuno la vede

Kate Middleton ha partecipato al suo secondo impegno di lavoro ufficiale, ma nessuno ancora l’ha vista. La Principessa del Galles ha convocato una riunione al Castello di Windsor per discutere del suo concerto annuale di canti natalizi, che di solito si tiene all’Abbazia di Westminster all’inizio di dicembre, ma di questo incontro non c’è alcuna foto.

A inizio settembre Kate Middleton ha condiviso un video sul suo profilo Instagram per annunciare la fine della chemioterapia preventiva e la ripresa graduale dei suoi doveri di Corte. Ciò significa che ufficialmente la moglie di William è tornata al lavoro, anche se non ha ripreso a pieno regime. Infatti, non è ancora guarita dal cancro, quindi non è fuori pericolo, e i medici hanno raccomandato calma e riposo. Per questo motivo, ad esempio, Kate non ha accompagnato William a New York. E probabilmente non farà alcun viaggio all’estero almeno fino al 2025.

D’altro canto, presenzierà quasi certamente, anche se non è arrivata ancora la comunicazione dal Palazzo, alla cerimonia di commemorazione del Remembrance Day a novembre e al concerto che segue al Royal Albert Hall. Ed è altrettanto quasi sicura la sua partecipazione al concerto di Natale che organizza personalmente.

Kate Middleton, secondo appuntamento di lavoro ufficiale

Sappiamo però che Kate è già al lavoro. Anzi, ha già partecipato al suo secondo incontro ufficiale. Infatti, la Court Circular, un registro giornaliero degli impegni dei membri della Famiglia Reale, ha riportato in data 24 settembre: “La principessa del Galles, patrona congiunta, la fondazione reale del Principe e della Principessa del Galles, ha tenuto questa mattina una riunione al castello di Windsor”.

Si tratta del secondo incontro cui Kate ha partecipato ufficialmente dalla fine delle cure contro il cancro. In questo secondo appuntamento pare abbia discusso del programma per il concerto di Natale che si tiene all’inizio di dicembre e poi viene trasmesso su ITV alla Vigilia. Lo spettacolo di cori natalizi è diventato un appuntamento fisso nel programma reale dal 2021, quando la Principessa sorprese gli spettatori con la sua prima esibizione pubblica al pianoforte, accompagnando Tom Walker nel canto di For Those Who Can’t Be Here.

È un evento cui Kate tiene moltissimo e ha fatto di tutto affinché questa nuova tradizione non si interrompesse a causa della sua malattia. Anche perché è molto gradita ai suoi tre figli, George, Charlotte e Louis che assistono sempre al concerto.

Kate Middleton, nemmeno una foto dei suoi appuntamenti di lavoro

Però, malgrado la Principessa del Galles sia tornata al lavoro, nessuno l’ha più vista. Infatti, non esistono foto o video che documentino i due incontri che ha tenuto al Castello di Windsor. Il primo è stato lo scorso 17 settembre quando ha tenuto una riunione sui progetti riguardanti la prima infanzia. Mentre spesso il Palazzo fornisce foto ufficiali di questi incontri di lavoro, anche se si svolgono a porte chiuse.

L’unica immagine che abbiamo di Kate da quando ha terminato la chemioterapia è di domenica 22 settembre. William e sua moglie sono stati fotografati in auto mentre si recavano a messa a Balmoral con il resto della Famiglia Reale.