Kate Middleton sorprende tutti: pomeriggio in fattoria tra gli animali

Kate Middleton compare a sorpresa a Belfast dove visita l’Ark Open Farm, come tappa del tour per promuovere la campagna “Le 5 Grandi Questioni sugli under 5”, sul benessere e la salute mentale dei bambini piccoli.

La Duchessa di Cambridge si presenta all’appuntamento con un look country chic: dolcevita azzurro, jeans skinny, stivaloni riciclati di Penelope Chivers e il giaccone di Barbour. L’elemento prezioso sono gli orecchini a forma di foglia in oro. Kate spesso quando è impegnata in attività all’aria aperta ama richiamare gli elementi bucolici nei gioielli.

Lady Middleton è, come del resto negli ultimi tempi, di ottimo umore. Ha parlato con alcuni genitori insieme ai quali ha bevuto il tè. Poi insieme ai bambini ha visitato la fattoria dimostrando un grande coraggio. Infatti, la moglie di William non ha avuto paura nemmeno di tenere tra le mani un serpente. Ha accarezzato un simpatico alpaca e ha aiutato una bimba a dare il latte a un agnellino.

Kate insieme al marito ha in programma un viaggio di Stato nella Repubblica d’Irlanda il prossimo mese. Per lei è il primo tour ufficiale in quel Paese. I Duchi di Cambridge, che dopo 9 anni, hanno partecipato a un evento con Carlo e Camilla, appaiono negli ultimi tempi più affiatati che mai. Addirittura Lady Middleton si è permessa un gesto affettuoso nei confronti del consorte.

La spensieratezza della coppia, una maggiore leggerezza nei comportamenti appaiono come il tentativo di William e Kate di sopperire alla mancanza di Meghan e Harry che hanno detto addio alla vita di Corte, guadagnando per altro già quasi un milione di euro con il primo discorso pubblico del Principe come cittadino privato.

Sta di fatto che Kate se la cava benissimo da sola a Palazzo, anzi sembra molto più spontanea. E di Meghan non fa sentire la mancanza.