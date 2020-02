Kate Middleton in versione militare conquista tutti e riunisce la Famiglia Reale

editato in: da

Kate Middleton, il look militare è uno schianto

Kate Middleton ricostruisce quello che Meghan Markle ha contribuito a distruggere. Dopo nove anni lei e il marito William si ritrovano a presenziare a uno stesso evento con Carlo e Camilla. E tra padre e figlio si instaura subito una sintonia perfetta. In altre parole, Kate salva la Famiglia Reale.

L’occasione è la visita al nuovo Defence Medical Rehabilitation Centre dove i Duchi di Cambridge si sono ritrovati con il Principe del Galles e consorte, è la prima volta che accade dal 2011 che i 4 si riuniscono. Forse il divorzio di Harry e Meghan dalla Corona ha in qualche modo contribuito a riavvicinare le due coppie.

Kate si è presentata all’appuntamento con un look in stile militare: giacca strutturata con bottoni dorati e lunga gonna, entrambe rigorosamente nere. L’outfit è firmato Alexander McQueen, il brand che Lady Middleton indossa nelle occasioni più formali. La scelta del prestigioso marchio britannico non è casuale questa volta, anzi ha un doppio significato.

Kate e William si ritrovano con Carlo e Camilla per la prima volta dal 2011, anno del loro matrimonio. E l’abito da sposa era firmato McQueen. Ma la Duchessa ha voluto indossare un capo del noto brand per celebrare lo stilista scomparso 10 anni fa, l’11 febbraio 2010.

Il look militare esalta la linea perfetta di Lady Middleton che aggiunge un tocco di femminilità con gli stivali in camoscio nero dal tacco altissimo. La Duchessa si intrattiene coi soldati ricoverati nel centro, sottolineando quanto sia importante la salute mentale nel processo di riabilitazione.

William si presta a giocare a basket coi militari, seduto su una sedia a rotelle. Lo sport fa parte della loro riabilitazione. Il Principe manca il canestro e suo padre Carlo è pronto a consolarlo e a scherzare con lui prendendolo affettuosamente per le spalle. Un gesto di grande significato, soprattutto in considerazione del fatto che Carlo non è ancora riuscito a riappacificarsi col secondogenito Harry.

Insomma Kate sta lavorando a riunire la Famiglia Reale che in questo periodo sembra cadere a pezzi. Notizia di poco fa, il divorzio di Peter Phillips, il maggiore dei nipoti della Regina, dalla moglie Autumn che potrebbe trasferirsi in Canada dove si trovano Meghan e consorte.