Kate Middleton, il ruolo speciale al matrimonio di Beatrice di York

Kate Middleto, George e Charlotte paggetto e damigella

Con un comunicato ufficiale la Famiglia Reale ha confermato che il matrimonio di Beatrice di York e Edoardo Mapelli Mozzi si terrà il 29 maggio 2020. E Kate Middleton avrà molto probabilmente un ruolo speciale.

I suoi figli maggiori, George e Charlotte, saranno trai paggetti e le damigelle della sposa e la Duchessa di Cambridge, come ha già fatto in altre occasioni, supervisionerà i piccoli durante la cerimonia per evitare che combinino guai e non si trovino al momento giusto al posto giusto. Mentre è praticamente da escludere che Kate possa essere damigella d’onore di Beatrice. Non lo ha fatto nemmeno al matrimonio di Harry e Meghan che aveva un impatto molto più profondo sulla Monarchia.

Certo i due Royal Baby, rispettivamente di 6 e 4 anni, sono dei veterani in questo ruolo. Insieme sono stati paggetto e damigella al matrimonio di zia Pippa Middleton nel 2017, poi nel 2018 a quello di zio Harry con Meghan Markle e nell’ottobre 2018 a quello di Eugenia di York dove la Principessina si è distinta per il suo comportamento regale. Kate e William hanno “prestato” i loro figli anche a nozze private di amici di famiglia.

Dunque, George e Charlotte non avranno problemi al matrimonio di Beatrice su cui per altro la Regina Elisabetta ha grandi aspettative. Infatti, sarà l’occasione per vedere riunita la Famiglia Reale dove le vicende che l’hanno sconvolta, dallo scandalo Epstein in cui è coinvolto il Principe Andrea, padre della sposa, e il divorzio dalla Corona di Harry e Meghan.

Se Andrea con molta probabilità sarà presente alla cerimonia e accompagnerà la figlia all’altare, ancora è mistero se i Sussex prenderanno parte alle nozze. La loro presenza non è stata richiesta espressamente dalla Sovrana, ma sicuramente darebbero un segno importante se vi partecipassero.

Il matrimonio di Beatrice ed Edoardo si celebrerà nella Cappella Reale di St. James’s Palace. Seguirà un ricevimento privato a Buckingham Palace, offerto da Elisabetta. È il primo ricevimento nuziale che si tiene a Palazzo, da quello di William e Kate nel 2011. Beatrice, rivela una fonte al Daily Maill, si sente onorata da questo omaggio della Regina, sua nonna.