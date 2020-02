Beatrice di York si sposa a maggio. Meghan Markle rovina tutto

editato in: da

Beatrice di York e Edoardo Mapelli Mozzi, fidanzati ufficiali

Beatrice di York dopo tanti rinvii finalmente sposa il fidanzato italianissimo Edoardo Mapelli Mozzi.

L’annuncio ufficiale non è ancora arrivato ma gli amici più intimi della coppia rivelano che la data è stata decisa ed è il 29 maggio. L’organizzazione del matrimonio della figlia di Sarah Ferguson e Andrea si è dimostrata più difficile del previsto.

Dopo il fidanzamento formale con tutti i crismi, dalle foto ufficiali scattate in Italia al post sul profilo Twitter della Corona, i tempi per il fatidico sì sembravano destinati ad allungarsi. Infatti, poco dopo il caso Epstein, che vede coinvolto il Principe Andrea, ha seriamente minacciato la felicità di Beatrice che è stata costretta a rinunciare al party prenuziale in grande stile.

Poi calmatesi le acque sul padre della sposa, è arrivata la Megxit, ovvero la decisione clamorosa di Meghan Markle e Harry di lasciare la Famiglia Reale, e di nuovo la povera Beatrice ha visto traballare il suo sogno. Ma le minacce non sono ancora finite.

Forse per questo l’annuncio ufficiale delle nozze non è ancora arrivato. Stando a fonti vicine alla coppia, la Principessa e Mozzi avrebbero deciso per un matrimonio meno fastoso di quello della Principessa Eugenia, sposa a Windsor. Beatrice avrebbe deciso per una cerimonia a Buckingham Palace, circondata dalla Famiglia Reale, i parenti di lui e gli amici più stretti.

E sulla questione invitati sorgono altri problemi. Harry e Meghan Markle saranno invitati? Probabilmente sì, almeno in quanto cugini della sposa. Ma parteciperanno alle nozze? Sia in caso positivo che negativo, getteranno un’ombra su Beatrice e Edoardo.

Infatti, se tornassero a Londra, non si farebbe che parlare dei Sussex e gli sposi passerebbero in secondo piano. Peggio, inevitabile sarebbe il confronto con la Principessa e Lady Markle e poi quest’ultima con Kate Middleton. Non si parlerebbe d’altro.

Al contrario, se non venissero, tutti si concentrerebbero su questa pesante assenza e sul rapporto di Harry e Meghan con la Famiglia Reale. Potrebbe poi esserci l’opzione che Harry venga solo e questo scatenerebbe il gossip su un imminente divorzio della coppia, visto che già circolano voci sul loro amore al capolinea.

Mentre la Corona vede in questo matrimonio la possibilità di presentare la Famiglia Reale di nuovo unita, qualsiasi cosa Lady Markle deciderà di fare, rovinerà in qualche modo il giorno più bello di Beatrice ed Edoardo.