Kate Middleton, nuovo matrimonio a Corte: il ruolo speciale di Louis

Getty Images Kate Middleton e Louis

Kate Middleton potrebbe essere molto impegnata nei prossimi mesi a preparare suo figlio Louis per un ruolo molto speciale. Infatti, presto ci sarà un matrimonio a Corte e il più piccolo dei suoi bimbi sarà con grande probabilità uno dei paggetti della sposa.

Kate Middleton, il fidanzamento di Lady Marina Windsor

Kate Middleton e William saranno tra gli ospiti invitati al matrimonio di Lady Marina Windsor, nipote del Duca di Kent, cugina di secondo grado di Re Carlo e quindi di terzo grado del Principe del Galles.

Lo scorso 8 giugno Lady Marina ha annunciato ufficialmente il suo fidanzamento con Nico Macauley e come ogni giovane futura sposa ha scelto di farlo tramite i social dove ha pubblicato una serie di foto con il fatidico solitario al dito. Dunque, presto ci sarà un Royal Wedding, anche se la data non è stata ancora definita o meglio non è stata comunicata.

Anche se la nipote del Duca di Kent non è direttamente coinvolta nelle attività della Corona, il matrimonio della cugina del Re fa comunque scalpore e deve essere degno di una tale altisonante parentela. Quindi, è probabile che vengano invitati alle nozze alcuni dei membri senior della Famiglia Reale. Se non Carlo e Camilla, si suppone che William e Kate saranno coinvolti. Anche perché in molti sono convinti che Louis avrà un ruolo speciale in queste nozze.

Kate Middleton, Louis paggetto a un matrimonio per la prima volta

Infatti, il terzogenito di William e Kate potrebbe essere scelto come paggetto della sposa. Infatti, non ci sono discendenti maschi del Principe George, Duca di Kent, che abbiano meno di 12 anni. Quindi il parente più prossimo di Marina che possa ricoprire quel ruolo è proprio Louis che ha compiuto lo scorso aprile sette anni.

Getty Images

Sarebbe la prima volta per il figlio di Kate. Suo fratello George e sua sorella Charlotte sono già stati paggetto e damigella in tre matrimoni importanti, ma Louis ancora non ha fatto questa esperienza.

George e Charlotte infatti hanno avuto quei ruoli al matrimonio di zia Pippa Middleton nel 2017, al matrimonio di zio Harry e a quello della cugina Eugenia di York nel 2018.

Proprio durante l’organizzazione del Royal Wedding di Harry e Meghan Markle ci fu l’accesa litigata tra Kate e la cognata scoppiata per il look delle damigelle.

Getty Images

Una scenata che non dovrebbe ripetersi con Lady Marina, dato che è cresciuta seguendo le tradizioni della Famiglia Reale britannica.

Chi è Lady Marina Windsor

Nata nel 1992, Lady Marina Charlotte Windsor è la secondogenita di George Windsor, conte di St Andrews, e di Sylvana Tomaselli, di origine canadese. Dunque, suo nonno è il Duca di Kent, membro attivo della Famiglia Reale.

Getty Images

I suoi fratelli sono Edward Windsor, Lord Downpatrick e Lady Amelia Windsor. Fino al 2008, Lady Marina era 25ª nella linea di successione al trono britannico, ma ha perso il suo posto dopo che si è convertita al cattolicesimo. Ha frequentato la St Mary’s School ad Ascot prima di studiare francese e portoghese all’Università di Edimburgo.

Dopo la laurea, ha lavorato per numerose organizzazioni benefiche, tra cui Veterans Aid, Beat Routes Charity, Eco-nnect e The Big Give, dove attualmente ricopre il ruolo di Philanthropic Executive.