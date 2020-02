Kate Middleton, la borsa iconica che tutte dovremmo avere

editato in: da

Kate Middleton ha conquistato il mondo con i suoi look. Qualsiasi cosa indossi, si trasforma in un trend, tanto che si parla di “effetto Kate” per dire che i capi da lei sfoggiati vanno subito sold out. E tra gli accessori il primato spetta alla borsa di Aspinal of London che tutte noi dovremmo e possiamo avere.

Come noto, la Duchessa di Cambridge predilige marchi britannici. Se Alexander McQueen la veste nelle occasioni più formali e Catherine Walker è scelta per i look più classici e tradizionali, è Aspinal of London che trionfa quando si tratta di borse.

Il brand inglese, nato nel 2001 dall’idea di un imprenditore, Ian Burton, intende coniugare il gusto della tradizione, l’elevata qualità, la cura del cliente pur garantendo prezzi “democratici”. Tonalità e materiali innovativi, stile Brit e attenzione al rapporto qualità/prezzi fanno del marchio l’espressione del concetto di “modern luxury“.

Tra i diversi modelli, Kate possiede la Mayfair (660 euro in pelle stampata cocco) di cui possiede diverse versioni, sfoggiate in più occasioni: a gennaio 2020 abbinandola all’abito di Zara low cost, Pare che anche sua sorella Pippa ne vada matta.

Mariya Dykalo, creative director di Aspinal of London e moglie del fondatore, ha così commentato la scelta di Lady Middleton: “Come brand siamo incredibilmente orgogliosi del fatto che la Duchessa di Cambridge abbia scelto di indossare le nostre collezioni. Pensiamo che sia dovuto al fatto che Aspinal of London incarni bene l’idea di “ lusso moderno”: un mix di eredita’ del classico style British, con idee innovative che ben si sposano al concetto di monarchie moderne. Siamo molto fortunati ad essere un brand di riferimento per molti clienti “ modernamente classici” in tutto il mondo , uomini e donne con profili molto vari, uniti dallo stesso senso di eleganza”.