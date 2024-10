Frasi buongiorno dolci: le più tenere e speciali

Le migliori frasi e gli aforismi per augurare un buongiorno dolce

Le frasi buongiorno dolci sono perfette per raccontare a chi vuoi quanto è importante per te. Citazioni e aforismi da inviare su WhatsApp, Instagram o Facebook ricche di sentimento ed emozioni.

DiLei ha raccolto le frasi più belle del buongiorno emozionare ed emozionarsi sin dalle prime ore del mattino.

Messaggi buongiorno teneri: i più belli

Teneri, emozionanti e bellissimi: sono i messaggi buongiorno teneri. Frasi che accarezzano l’anima e che sono perfette per regalare un dolce risveglio a chi è importante per te.

Oggi è un grande dono. Cerchiamo di apprezzare il presente. E per me il presente sei sempre e solo tu. Buongiorno!

Buongiorno amore! Come hai dormito? Io bene perché ti ho sognato! Passa una buona giornata.

Ti auguro una giornata bellissima e meravigliosa. Buongiorno amore mio.

Il mattino? Ha l’oro in bocca! Passa una bellissima giornata! Buongiorno!

Ti auguro di trascorrere una giornata piena, meravigliosa e di successo! Buongiorno!

Buongiorno! Apri gli occhi e cogli l’attimo!

Buongiorno amore mio, oggi hai il potere di rendere questa giornata incredibile!

Alzati, sorrisi e risplendi! Buongiorno!

Buongiorno, spero che tu possa vivere una giornata bellissima e piena di sorprese oggi!

Ogni mattina rappresenta l’occasione perfetta per ricominciare. Buongiorno a te!

Mentre questo nuovo giorno bellissimo inizia, ti auguro che il tuo cuore sia pieno di bellezza e gratitudine. Buongiorno!

Buongiorno e svegliati amore mio: ti aspettano sorrisi, risate e nuove avventure!

Buongiorno ti auguro un giorno nuovo ricco di avventure e bellezza. Ti prometto che io farò di tutto per renderlo unico e indimenticabile.

Buongiorno, ti aspettano ore fatte di bellezza e felicità.

Un buongiorno stupendo! Ti auguro che la tua giornata sia fatta di sorrisi, abbracci e felicità. Ti meriti il meglio anima mia!

Lo sai perché ogni mattina sorge il sole? Per vedere il tuo splendido sorriso! Buongiorno!

La più bella sensazione del mondo è quella di sapere che tu sei accanto a me! Buongiorno, passa una bella giornata!

In questo mondo sono poche le cose che non hanno un prezzo per me. Fra questi c’è il tuo sorriso! Buongiorno!

Buongiorno mio dolcissimo amore. Stamattina mi sono svegliata con la consapevolezza che sei il più grande tesoro che la vita mi ha regalato!

Buongiorno mio bellissimo sole! Sono tanto felice di averti nella mia esistenza!

Buongiorno! Apri gli occhi e sorridi. Io non vedo l’ora di vederti!

Buongiorno, spero che questa mattinata sarà per te stupenda e luminosa.

Buongiorno! Trascorri una magica mattinata!

Un bacio e un abbraccio: sono questi i miei messaggi per te questa mattina. Buongiorno!

Spero che questa mattina per te sia radiosa e stupenda. Buongiorno!

Ti penso tutte le mattine e ti sogno ogni notte! Buongiorno!

Ieri sera ho chiuso gli occhi pensando ad un angelo. Poi questa mattina mi sono svegliata e…pensavo a te! Buongiorno!

Buongiorno amore! Come bevi il caffè la mattina? Sono pronta a portartelo!

Buongiorno mia dolcezza! Grazie mille per fare parte della mia vita.

Buongiorno mio sole! Sappi che tiri fuori il meglio di me ogni giorno!

Frasi del buongiorno bellissime

Per trovare delle frasi buongiorno bellissime puoi chiedere l’aiuto dei grandi nomi della storia: personaggi famosi, scrittori e personalità che hanno regalato al mondo citazioni e aforismi stupendi.

Ogni raggio dell’alba prenda per mano i tuoi sogni notturni, i più belli e li conduca alla realtà. (Antico augurio tibetano)

Ogni mattina è una bella mattina. (John Muir)

Il sole non splende per pochi alberi e fiori, ma per la gioia del mondo intero. (Henry Ward Beecher)

Buongiorno! La vita è bella. (Sophia Loren)

Il mattino ha l’oro in bocca. (Benjamin Franklin)

Ogni giorno è una nuova opportunità. (Winston Churchill)

Il sole è nuovo ogni giorno. (Eraclito)

La mattina è il momento in cui penso a te. (Emily Dickinson)

Non esiste notte tanto lunga da impedire al sole di risorgere. (Jim Morrison)

Spero di non disturbare… Era solo per dire buongiorno! (Antoine de Saint-Exupéry, Lettere a una sconosciuta)

Tu sei tutto quello che ho sempre cercato, prima ancora che sapessi cosa stavo cercando. (Emma Chase)

Ogni volta che mi guardi nasco nei tuoi occhi. (Jorge Riechmann)

Vorrei essere l’aria che abita in te per un momento, solo uno. Vorrei passare inosservata ma esserti necessaria. (Margaret Atwood)

Ogni mattina ci è data una possibilità in più per fare le cose bene. (Paulo Coelho)

La sola cosa che si possiede è l’amore che si dà. (Isabel Allende)

E ricordati che ti penso, che non lo sai ma ti vivo ogni giorno, che scrivo di te. (Charles Bukowski)

La felicità sfacciata di dirti “ciao” ogni mattina. (Marina Cvetaeva)

Le prime parole che dovresti dire a chi sta accanto a te quando ti alzi ogni mattina sono, “Buongiorno, ti amo”. Le ultime parole che dovresti dire ogni notte sono, “Buonanotte, ti amo”. (Denis Waitley)

Con te, ogni mattina è una mattina felice. (Bruce Springsteen)

Tutto si riduce all’ultima persona a cui pensi la notte, è lì che si trova il cuore. (Charles Bukowski)

Tu non lo sai ma c’è qualcuno che appena apre gli occhi la mattina ti ha già nei suoi pensieri e rimani li fino a sera fin quando i suoi occhi non si richiudono. (Goethe)

La gioia al mattino è il più grande potere. (John Lubbock)

Ogni mattina è una nuova pagina di una bella storia. (Anton Čechov)

Buongiorno significa speranza, la speranza di un nuovo inizio. (Jane Smiley)

Il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei propri sogni. (Eleanor Roosevelt)

Ogni giorno è un’opportunità per crescere e imparare. Buongiorno! (Mahatma Gandhi)

Il sole splende ogni giorno per darci nuova speranza. (Anne Frank)

Ogni mattina è una piccola resurrezione. (Arthur Schopenhauer)

Il mattino ha l’oro in bocca. (Benjamin Franklin)

La mattina è la parte migliore del giorno. (William Carlos Williams)

Buongiorno! Ogni giorno è una nuova opportunità di essere la miglior versione di te stesso. (Brian Tracy)

Ogni giorno è una nuova opportunità per cambiare la tua vita. (Robin Sharma)

Ci si dovrebbe svegliare ogni giorno con: un bacio della persona amata, le coccole del cane e le fusa del gatto, l’adrenalina di una bella notizia, il piacere del caffè e qualcosa di divertente che faccia sorridere. (Lucrezia Beha)

Le giornate dovrebbero iniziare con un abbraccio, un bacio, una carezza e un caffè. Perché la colazione deve essere abbondante. (Charles M. Schulz, Peanuts)

Non importa quanto vai piano, l’importante è non fermarsi. (Confucio)

Ogni mattina ci porta nuovo speranza. (Charlotte Brontë)

Ogni mattina nasce un nuovo giorno. (Herbert George Wells)

La felicità è una scelta che puoi fare ogni mattina. (Louise Hay)

Il sole non splende per pochi alberi e fiori, ma per la gioia del mondo intero. (Henry Ward Beecher)

Ogni giorno è una nuova avventura. Buongiorno! (Oprah Winfrey)

La felicità è una scelta che puoi fare ogni mattina. (Louise Hay)

Una bella giornata comincia al mattino. (Publilio Siro)

Buongiorno! Ogni giorno è un nuovo inizio. (George Eliot)

Dici di amarmi, ma con un sorriso freddo come un’alba di settembre… Oh, amami davvero! (John Keats)

Buongiorno! Sii il cambiamento che vuoi vedere nel mondo. (Mahatma Gandhi)

Ogni mattina ci è data una possibilità in più per fare le cose bene. (Paulo Coelho)

La mattina è una gioia se non c’è fretta. (Henry David Thoreau)

Come dare il buongiorno a una persona speciale? Le poesie

Le poesie sono un modo originale per dare il buongiorno a una persona speciale. Componimenti commoventi e pieni d’emozione che rubano il cuore e conquistano.

Mattino

La finestra socchiusa contiene un volto

sopra il campo del mare. I capelli vaghi

accompagnano il tenero ritmo del mare.

Non ci sono ricordi su questo viso.

Solo un’ombra fuggevole, come di nube.

L’ombra è umida e dolce come la sabbia

di una cavità intatta, sotto il crepuscolo.

Non ci sono ricordi. Solo un sussurro

che è la voce del mare fatta ricordo.

Nel crepuscolo l’acqua molle dell’alba

che s’imbeve di luce, rischiara il viso.

Ogni giorno è un miracolo senza tempo,

sotto il sole: una luce salsa l’impregna

e un sapore di frutto marino vivo.

Non esiste ricordo su questo viso.

Non esiste parola che lo contenga

o accomuni alle cose passate. Ieri,

dalla breve finestra è svanito come

svanirà tra un istante, senza tristezza

né parole umane, sul campo del mare.

(Cesare Pavese)

Forse un mattino andando

Forse un mattino andando in un’aria di vetro,

arida, rivolgendomi, vedrò compirsi il miracolo:

il nulla alle mie spalle, il vuoto dietro

di me, con un terrore di ubriaco.

Poi come s’uno schermo, s’accamperanno di gitto

Alberi case colli per l’inganno consueto.

Ma sarà troppo tardi; ed io me n’andrò zitto

Tra gli uomini che non si voltano, col mio segreto.

(Eugenio Montale)

Alba in città

Ai confini della città

Quattro fanali dimenticati,

tutti soli e trasognati,

per la lunga strada vuota

due di qua, due di là

sotto un cielo color di mota.

Su l’asfalto del pavimento

lustro come una cerata,

quattro sprazzi di verde argento.

Dentro l’aria addormentata

un lontano rotolamento

di carrozzone che se ne va.

(Diego Valeri)

Agonia

Girerò per le strade finché non sarò stanca morta

saprò vivere sola e fissare negli occhi

ogni volto che passa e restare la stessa.

Questo fresco che sale a cercarmi le vene

è un risveglio che mai nel mattino ho provato

così vero: soltanto, mi sento più forte

che il mio corpo, e un tremore più freddo accompagna il mattino.

Son lontani i mattini che avevo vent’anni.

E domani, ventuno: domani uscirò per le strade,

ne ricordo ogni sasso e le striscie di cielo.

Da domani la gente riprende a vedermi

e sarò ritta in piedi e potrò soffermarmi

e specchiarmi in vetrine. I mattini di un tempo,

ero giovane e non lo sapevo, e nemmeno sapevo

di esser io che passavo – una donna, padrona

di se stessa. La magra bambina che fui

si è svegliata da un pianto durato per anni:

ora è come quel pianto non fosse mai stato.

E desidero solo colori. I colori non piangono,

sono come un risveglio: domani i colori

torneranno. Ciascuna uscirà per la strada,

ogni corpo un colore – perfino i bambini.

Questo corpo vestito di rosso leggero

dopo tanto pallore riavrà la sua vita.

Sentirò intorno a me scivolare gli sguardi

e saprò d’esser io: gettando un’occhiata,

mi vedrò tra la gente. Ogni nuovo mattino,

uscirò per le strade cercando i colori.

(Cesare Pavese)

Frasi del buongiorno bellissime tratte dalle canzoni

Parole e musica sono il modo migliore per augurare buongiorno in modo bellissimo e unico. Frasi straordinarie tratte dalle canzoni da inviare ogni mattina a chi è importante per te.