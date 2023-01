Amanti, frasi per un amore segreto: poesie e citazioni passionali

Fonte: iStock Photos

Quando due persone si amano lo spazio e il tempo si annullano e stare insieme diventa straordinario. Un’emozione vissuta con maggiore intensità dagli amanti che vivono un amore segreto, lontano da tutto e da tutti. Un sentimento da proteggere e nascondere, da vivere in solitudine, condividendo passione e pensieri con la persona amata.

Nel corso degli anni artisti, intellettuali, filosofi e pensatori hanno descritto la forza e la potenza dell’amore che unisce gli amanti. DiLei ha raccolto le frasi per un amore segreto: aforismi e citazioni da condividere con chi si ama nei momenti di lontananza e da leggere per riflettere su ciò che si prova.

Poesie amanti clandestini

Le poesie sugli amanti clandestini sono ricche di intensità e forza. Parola dopo parola ci svelano quanto una passione possa essere bruciante, da vivere nell’ombra, fra un bacio, un sospiro e una promessa.

Ma poi che cos’è un bacio? Un giuramento fatto poco più da presso, un più preciso patto, una confessione che sigillar si vuole, un apostrofo rosa messo tra le parole “T’amo”; Un segreto detto sulla bocca, un istante d’infinito che ha il fruscio d’un’ape tra le piante, una comunione che ha gusto di fiore, un mezzo di potersi respirare un po’ il cuore e assaporarsi l’anima a fior di labbra. (Edmond Rostand)

A me pare uguale agli dei

chi a te vicino così dolce

suono ascolta mentre tu parli

e ridi amorosamente. Subito a me

il cuore si agita nel petto

solo che appena ti veda, e la voce

si perde sulla lingua inerte.

Un fuoco sottile affiora rapido alla pelle,

e ho buio negli occhi e il rombo

del sangue alle orecchie.

E tutta in sudore e tremante

come erba patita scoloro:

e morte non pare lontana

a me rapita di mente.

(Saffo)

Tre fiammiferi accesi uno per uno nella notte

Il primo per vederti tutto il viso

Il secondo per vederti gli occhi

L’ultimo per vedere la tua bocca

E tutto il buio per ricordarmi queste cose

Mentre ti stringo tra le braccia.

(Jacques Prévert)

Due amanti felici fanno un solo pane,

una sola goccia di luna nell’erba,

lascian camminando due ombre che s’uniscono,

lasciano un solo sole vuoto in un letto.

Di tutte le verità scelsero il giorno:

non s’uccisero con fili, ma con un aroma,

e non spezzarono la pace né le parole.

È la felicità una torre trasparente.

L’aria, il vino vanno coi due amanti,

gli regala la notte i suoi petali felici,

hanno diritto a tutti i garofani.

Due amanti felici non han fine né morte,

nascono e muoiono più volte vivendo,

hanno l’eternità della natura.

(Pablo Neruda)

I ragazzi che si amano si baciano in piedi

Contro le porte della notte

E i passanti che passano li segnano a dito

Ma i ragazzi che si amano

Non ci sono per nessuno

Ed è soltanto la loro ombra

Che trema nel buio

Suscitando la rabbia dei passanti

La loro rabbia il loro disprezzo le loro risa

la loro invidia

I ragazzi che si amano non ci sono per nessuno

Loro sono altrove ben più lontano della notte

Ben più in alto del sole

Nell’abbagliante splendore del loro primo amore.

(Jacques Prévert)

Scuote l’anima mia Eros,

come vento sul monte che irrompe entro le querce;

e scioglie le membra e le agita,

dolce amaro indomabile serpente.

(Saffo)

Frasi passionali per amanti

Una passione travolgente, che cancella i pensieri e fa battere il cuore: gli amanti vivono sentimenti potenti e profondi che li spingono a fare follie per amore. Da William Shakespeare a Paulo Coelho, tanti autori e pensatori hanno vissuto e raccontato questa condizione così totalizzante, creano aforismi e citazioni

Vieni a dormire con me: noi non faremo l’amore, sarà lui a farci. (Julio Cortàzar)

Pascola sulle mie labbra e se quelle colline saranno asciutte vaga più in basso, dove sono le fontane del piacere. (William Shakespeare)

Tu sai che lo desideri e sai che lo vuoi fare e che nulla te lo impedirà. In questa fase nessuno dirà nulla che possa cambiare qualcosa. (Philip Roth)

Ci si innamora quando si fa l’amore, la carne è l’unica spiaggia che le anime hanno. (Margaret Mazzantini)

‎I baci non sono anticipo d’altre tenerezze, sono il punto più alto. Dalla loro sommità si può scendere nelle braccia, nella spinta dei fianchi, ma è trascinamento. Solo i baci sono buoni come le guance del pesce. Noi due avevamo l’esca sulle labbra, abboccavamo insieme. (Erri De Luca)

La ragione non ha luogo contro la forza della passione. (Petrarca)

Ogni bacio chiama un altro bacio. (Marcel Proust)

Amore, quante strade per arrivare a un bacio, quale errante solitudine prima di arrivare alla tua compagnia. (Pablo Neruda)

La passione ti fa smettere di mangiare, di dormire, di lavorare, di vivere in pace. Molti si spaventano perché, quando compare, distrugge tutto ciò che di vecchio incontra. (Paulo Coelho)

Puoi spegnere una candela, ma non puoi spegnere un fuoco, quando la fiamma inizia ad attecchire, il vento la farà aumentare. (Peter Gabriel)

Ci sarà una sola determinata donna che corrisponderà nel modo più perfetto ad un determinato uomo. La vera passione d’amore è tanto rara quanto il caso che quei due si incontrino! (Arthur Schopenhauer)

Che cosa è un bacio? Non è il desiderio ardente di aspirare una parte dell’essere amato? (Casanova)

Beati coloro che si baceranno sempre al di là delle labbra, varcando il confine del piacere, per cibarsi dei sogni. (Alda Merini)

Se due persone sono fatte l’una per l’altra finiranno per ritrovarsi, a dispetto della distanza, del tempo e persino delle circostanze. (Nora Ephron)

Quella notte fecero l’amore, amandosi in quel modo che è un altro paese, un paese a sé stante, né mio né tuo. (Nadine Gordimer)

Non è la luce di cui abbiamo bisogno, ma del fuoco; non è la leggera pioggia, ma il tuono. (Frederick Douglass)

La bocca mi baciò tutto tremante. Galeotto fu il libro e chi lo scrisse: quel giorno più non vi leggemmo avante. (Dante Alighieri)

In un bacio, saprai tutto quello che è stato taciuto. (Pablo Neruda)

Ogni vera passione è senza speranza, altrimenti non sarebbe una passione ma un semplice patto, un accordo ragionevole, uno scambio di banali interessi. (Sándor Márai)

Io capisco i tuoi baci, e tu i miei. (William Shakespeare)

Il bacio cuce due labbra con fili di spietata passione. (Antonio Aschiarolo)

C’è tutta una vita in un’ora d’amore. (Honoré de Balzac)

Frasi d’amore per amanti segreti

Cosa c’è di più romantico di un amore segreto? Difficile esprimere le emozioni forti e i sentimenti che vengono scatenati da un incontro clandestino. Un momento in cui due persone che si amano finalmente possono vivere ciò che provano senza paura di essere scoperte. Le frasi d’amore per amanti segreti raccontano il mistero, la magia e la bellezza di un sentimento che sfugge alle regole e che viene vissuto nell’ombra, bruciando con intensità.