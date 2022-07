Frasi sui baci: passionali e dalle canzoni, le più belle

Fonte: iStock Photos

Le frasi sui baci raccontano un gesto universale e dalla forza straordinaria. Passionale, travolgente, romantico o dolcissimo, il bacio serve a esprimere un sentimento impetuoso. Le labbra di due persone si toccano e si crea un contatto che sprigiona una energia meravigliosa.

Baciare è, da sempre, il modo migliore per mostrare ciò che si nasconde nel cuore, per rispondere a un’attrazione e raccontare una emozione. Se stai cercando le parole per dirlo e per descrivere l’istante perfetto di un bacio, DiLei ha raccolto citazioni e aforismi dedicati a questo gesto così unico.

Frasi sui baci passionali

I baci passionali arrivano all’improvviso, sono travolgenti ed eccezionali, a raccontarli i più grandi poeti e gli scrittori che con frasi, aforismi e poesie hanno analizzato le sfumature più intime del bacio.

Ama, ama follemente, ama più che puoi e se ti dicono che è peccato ama il tuo peccato e sarai innocente. (Romeo e Giulietta)

Amore non è Amore se muta quando scopre un mutamento o tende a svanire quando l’altro s’allontana (Sonetto 116)

Guarda come appoggia la guancia alla sua mano: Oh, potessi essere io il guanto di quella mano e poter così sfiorare quella guancia!

(Romeo e Giulietta)

e ogni mormorio perfido dei vecchi

valga per noi la più vile moneta.

Il giorno può morire e poi risorgere,

ma quando muore il nostro breve giorno,

una notte infinita dormiremo.

Tu dammi mille baci, e quindi cento,

poi dammene altri mille, e quindi cento,

quindi mille continui, e quindi cento.

E quando poi saranno mille e mille

nasconderemo il loro vero numero,

che non getti il malocchio l’invidioso

per un numero di baci così alto.

(Catullo)

Frasi sul bacio: canzoni italiane e straniere

Intimo, emozionante, unico, il bacio è il simbolo di un legame indissolubile e profondo. Non a caso tanti cantanti hanno deciso di provare ad afferrare e trasformare in note questo gesto romantico che va oltre le differenze e arriva dritto al cuore. Da secoli, d’altronde, il bacio viene considerato qualcosa di fondamentale. Non a caso i brani che lo citano e ne parlano sono tantissimi, sia in italiano che in lingua straniera.

E se tu mi guardi

Me ne rendo conto

Che alla fine ogni volta

È solo l’amore che ci salva

Dalla ferita del mondo,

Mantieni il bacio

Oltre l’errore del tempo

Fanne qualcosa di eterno

(Mantieni il bacio- Michele Bravi)

Un bacio all’improvviso (uoh, oh)

Ti voglio e non lo dico (uoh, oh)

Lo leggo sul tuo viso

Non credere al destino

(Un bacio all’improvviso – Ana Mena e Rocco Hunt)

To me Kiss me more Kiss me Fall burningly into me under the sun with me

The sweet looks of your eyes, oh kiss me (traduzione: Baciami come se volessi essere amata. Volessi essere amata. Volessi essere amata. Questo sembra come innamorarsi. Innamorarsi) (Kiss me – Ed Sheeran)

Se in un abbraccio si potesse scomparire

E se anche i baci si potessero mangiare

Ci sarebbe un po’ più amore e meno fame

(Se si potesse non morire – Modà)

Parli nei tuoi silenzi, poi mi baci e tutto è sopportabile

(Oceani deserti – Carmen Consoli)

Né buone idee

Né baci per strada

Adesso e qui

(Adesso e qui nostalgico presente- Malika Ayane)

Lungo bacio

lungo abbraccio fra noi

la ricerca di qualcosa di più

Lungo bacio

lungo abbraccio fra noi

dimmi solo adesso dove sei tu

dove sei tu

(Lungo bacio, lungo abbraccio – Mango)

Il sapore di un bacio

Non lo dimentichi

Se è una vita che lo aspetti

Sì, sì ti arriva dritto al cuore.

Il sapore di un bacio

Accende la notte

(Il sapore di un bacio -Raf)

Baci che si rubano

E la pioggia su di noi

In questo mare dire

Amore è una bugia

Che vola via innocente

(Baci che si rubano – Laura Pausini)

L’ultimo bacio, mia dolce bambina, brucia sul viso come gocce di limone

(L’ultimo bacio -Carmen Consoli)

Quel tuo primo bacio che spalanca il cielo e abbaglia il mondo intero

(Bacio fondente – Gianna Nannini)

Tempo che vola con ali più sentimentali noi, siamo due baci ed abbracci nell’aria e un respiro. (Tempi di abbracci e baci – Amedeo Minghi)

Nel bacio degli amanti che si scambiano i silenzi c’è una storia da buttare e un’altra tutta da rifare nei sottoscala bui. (L’amore qui non passa un brano – Negramaro)

Le nostre mani non si toccano ma la mia bocca chiede ancora della tua

(Resta ancora un po’ – Emma Marrone)

Un bacio è come il vento

Quando arriva piano però muove tutto quanto

E un’anima forte che sa stare sola

Quando ti cerca è soltanto perché lei ti vuole ancora

(L’anima vola -Elisa)

Besame, Besame mucho como si fuera ésta noche la última vez

(Besame mucho – Consuelo)

Ti parlerò d’amor

Con voce sospirosa

Non c’è più dolce cosa

Per far felice il cuor.

Dammi i tuoi folli baci

Stringiti forte a me

Chiudi i tuoi begli occhi amore taci

Voglio sognare con te

(Ti parlerò d’amor – Wanda Osiris)

Non ti fidar di un bacio a mezzanotte se c’è la luna non ti fidar. Perché perché la luna a mezzanotte riesce sempre a farti innamorar

(Un bacio a mezzanotte – Quartetto Cetra)

Ba… ba… baciami piccina con la bo… bo… bocca piccolina, dammi tan… tan… tanti baci in quantità. (Baciami Piccina- Quartetto Cetra)

Amore baciami, baciami, baciami.

Più forte stringimi, stringimi, stringimi.

Mi piace star racchiuso in te nel tuo tepor.

Amore, guardami, guardami, guardami

Quegli occhi dicono languidi sì

(Amore baciami- Togliani)

Dammi un bacio, un bacio sulla bocca,

dammi un bacio ancor.

Dimmi t’amo, t’amo e sempre t’amerò

(Un bacio sulla bocca- Claudio Villa)

Il tuo bacio è come un rock

Che ti morde col suo swing

È assai facile al knock-out

…I tuoi baci non son semplici baci

Uno solo ne vale almeno tre

E per questo, bambina, tu mi piaci

E dico, “Ba-ba-baciami così

(Il tuo bacio è come un rock – Celentano)

Con 24 mila baci

Felici corrono le ore

Un giorno splendido perché

Ogni secondo bacio te

(24.000 baci – Celentano)

Quando tu mi baci

sento un non so che

sarà per quel sapore

che hai… Quando tu mi baci

quanto piaci a me

saranno le tue labbra

ma chissà

(Quando tu mi baci – Baglioni)

Le parole per descrivere un bacio

Cosa rappresenta un bacio? Difficile descrivere questo gesto così semplice eppure così potente, che ci fa battere il cuore, sospirare ed emozionare. Nel corso degli anni e dei secoli tanti romanzieri, intellettuali e scrittori hanno cercato di rispondere a questa domanda così complicata, parlando d’amore. Usando metafore e allegorie hanno provato a trovare le parole per descrivere un bacio.

Il bacio. Primula nel giardino delle carezze. (Paul Verlaine)

Che cosa è un bacio? Non è il desiderio ardente di aspirare una parte dell’essere amato? (Giacomo Casanova)

Il bacio è immortale. Viaggia da un labbro all’altro, da secolo a secolo, di età in età. Uomini e donne raccolgono questi baci, li offrono agli altri e poi muoiono a loro volta. (Guy de Maupassant)

Una rosa mi sboccia sulla guancia se mi baci e io ti guardo e ho paura di rompermi. (Alda Merini)

L’anima incontra l’anima sulle labbra degli amanti. (Percy Bysshe Shelley)

Cos’è un bacio? Un lambire di fiamma. (Victor Hugo)

Un bacio può essere una virgola, un punto interrogativo o un punto esclamativo. È una fondamentale regola di lettura che ogni donna dovrebbe conoscere. (Jeanne Bourgeois)

Quel bacio era come l’arte moderna. (David Foenkinos)

Un bacio, insomma, che cos’è mai un bacio? Un apostrofo rosa fra le parole t’amo…

(Edmond Rostand)

Il bacio di un uomo è la sua firma. (Mae West)

Cos’è un bacio? Come alcuni dicono: il sicuro, dolce cemento, colla e calce dell’amore. (Robert Herrick)

Un bacio è un segreto confidato alla bocca invece che all’orecchio. (Edmond Rostand)

Frasi sul primo bacio

Il primo bacio non si scorda mai! C’è qualcosa di straordinariamente magico nel posare per la prima volta le proprie labbra su quelle di un’altra persona. Che sia dopo un colpo di fulmine o al termine di un appuntamento in cui abbiamo atteso e sospirato per vivere quel momento. L’unica certezza è che non esiste nulla di più potente del primo bacio. Un modo per capire se davvero con l’altro ci potrà essere qualcosa e il gesto che, una volta per tutte, ci fa liberare tutte le energie e le emozioni accumulate.

Il primo bacio d’altronde è un banco di prova per moltissime conoscenze. Può decretare l’inizio di una love story oppure la fine di una frequentazione. Perché se non ci sono le farfalle nello stomaco, se la mente non si svuota e non si percepiscono le scintille allora non ne vale la pena.

La parte più difficile non è il primo bacio, ma l’ultimo. (Paul Geraldy)

La bocca è la sede dell’amore inteso nella sua interezza e il bacio è il primo segno, ma già completo, del possesso. Una donna diventa la “tua” donna quando ti dà il primo bacio. Se invece lei ti nega la sua bocca ti nega tutta se stessa. (Massimo Fini)

Ho baciato la mia prima ragazza e fumato la mia prima sigaretta nello stesso giorno. Da allora non ho più avuto tempo per il tabacco. (Arturo Toscanini)

Un uomo strappa il primo bacio, implora il secondo, esige il terzo, prende il quarto, accetta il quinto – e sopporta tutto il resto. (Helen Rowland)

La miglior sensazione del mondo è baciare qualcuno per la prima volta quando hai desiderato di baciarlo per molto tempo. (Anonimo)

Il primo bacio è la parola pronunciata di concerto da quattro labbra che fanno dell’amore un re. (Khalil Gibran)

Il primo bacio non è dato con la bocca ma con gli occhi. (Tristan Bernard)

E quando le nostre labbra si incontrarono, fui certo che avrei potuto vivere cent’anni e visitare tutti i paesi del mondo, ma che niente avrebbe eguagliato l’intensità di quell’istante in cui baciavo per la prima volta la ragazza dei miei sogni pensando che il nostro amore sarebbe durato per sempre. (Nicholas Spark)

Quando l’età raffredda il sangue e i piaceri sono una cosa del passato, il ricordo più caro resta sempre l’ultimo, e la nostra memoria più dolce, quella del primo bacio. (George Gordon Byron)

La decisione di baciare per primi è la più cruciale in ogni storia d’amore. (Emil Ludwig)

Baciare qualcuno per la prima volta è sempre una specie di miracolo, un viaggio inebriante lungo le rapide di uno strano fiume. (Peter Cameron)

Siamo tutti mortali fino al primo bacio e al secondo bicchiere di vino. (Eduardo Galeano)

Ti mando un bacio: le frasi

Mandare un bacio a qualcuno significa fare un grande gesto d’amore con un significato profondo e speciale. Un bacio può inviato da lontano può servire per dire tante cose: “Mi manchi”, “Ti amo”, “Mi piaci”. Si può dedicare a qualcuno prima di andare a dormire, per una notte serena, oppure la mattina, per iniziare la giornata con il sorriso.

Ti mando un bacio che vola tra l’aria e il vento, ma se fossi qui con me te ne darei altri cento (Anonimo)

Ti soffio un bacio dalle punta della labbra (Anonimo)

Non si è mai troppo grandi per il bacio della buonanotte (Anonimo)

Non è giusto non potersi dare la buonanotte con un bacio (Anonimo)

Ti manderò un bacio con il vento e so che lo sentirai, ti volterai senza vedermi ma io sarò li. (Pablo Neruda)

Ti mando un bacio e dato che un bacio tira l’altro, te ne mando un altro e un altro ancora (Anonimo)

Il rumore di un bacio non è forte come quello di un cannone ma il suo eco dura molto più a lungo. (Oliver Wendell Holmes)

La buonanotte ha bisogno di un bacio (Anonimo)

E quando i pensieri sono stanchi, la cosa migliore è metterli a dormire. Dolce notte

Mi chinai per darle il bacio della buonanotte, ma d’un tratto il bacio si fece selvaggio, un incendio, un uragano. Non potevo fermarmi. (Yves Montand a proposito di Marilyn Monroe)

Giornata mondiale del bacio: frasi e aforismi

Fa bene al corpo e alla mente, crea una connessione con l’altro e ci fa emozionare come nessun altra cosa al mondo: il bacio è così speciale che per celebrarlo esistono diverse giornate mondiali!

Il 6 luglio in Inghilterra, e in gran parte del mondo, si festeggia la Giornata Mondiale del Bacio, istituita nel 1990. Il 13 aprile è invece la data ufficiale dell’International Kissing Day, una ricorrenza istituita per celebrare il bacio più lungo di sempre, ossia quello fra una coppia di innamorati thailandesi. Durante una competizione i partner si baciarono per 46 ore 24 minuti e 9 secondi. Un record sorprendente, superato in seguito, sempre dalla stessa coppia, con un bacio durato la bellezza di 58 ore, 35 minuti e 58 secondi.

Non solo, negli Stati Uniti è stato scelto il 22 giugno per esaltare l’importanza del bacio, mentre in India la Giornata del bacio è il 13 febbraio, un giorno prima di San Valentino. Le frasi più belle per festeggiare la Giornata mondiale del bacio sono quelle dei grandi autori che, fra nostalgia e romanticismo, hanno parlato spesso della bellezza e della forza delle labbra che si sfiorano e si fondono.