Frasi d’amore in inglese, le più romantiche da dedicare

L’inglese è una delle lingue più studiate, usata per brani famosi, ma anche da poeti e scrittori: spesso si conoscono le traduzioni dei passaggi più belli, ma volete mettere la bellezza di dedicare un pensiero speciale in lingua originale? Così non si perde la musicalità, resta l’intenzione e poi è molto più bello stupire la persona cara con un pensiero fuori dal comune. Vi sono numerosissime frasi d’amore in inglese, alcune famose e altre meno. Citazioni e aforismi che abbiamo raccolto su DiLei per farvi dire alla persona del vostro cuore quanto sia speciale per voi.

Frasi d’amore in inglese

Un piccolo bigietto, che racchiuda in poche frasi il sentimento che si prova. Oppure un messaggio da mandare via telefono. O ancora una canzone o un libro da regarargli (a questo punto solo in lingua originale). Vi sono molto pensieri bellissimi e inglese da dedicare alla persona amata.

Doubt thou the stars are fire; doubt that the sun doth move; doubt truth to be a liar, but never doubt I love.

Dubita che le stelle siano fuoco, dubita che il sole si muova, dubita che la verità sia mentitrice, ma non dubitare mai del mio amore.

(William Shakespeare)

Sapevo che quando ti avrei incontrato sarebbe stata un’avventura.

(A. A. Milne)

Non era al mio orecchio che hai sussurrato, ma al mio cuore. Non hai baciato le mie labbra, ma la mia anima.

(Judy Garland)

L’amore è quella condizione in cui la felicità di un’altra persona è essenziale alla tua.

(Robert A. Heinlein)

L’amore è l’unica cosa che possiamo portare con noi quando ce ne andiamo, e rende la fine così semplice.

(Louisa May Alcott)

Perché, vedi, ogni giorno ti amo di più. Oggi più di ieri e meno di domani.

(Rosemonde Gerard)

Amore amore amore. Tutto ciò di cui hai bisogno è l’amore. L’amore è tutto ciò di cui hai bisogno.

(John Lennon)

Tu sei ogni ragione, ogni speranza e ogni sogno che abbia mai avuto

(Nicholas Sparks)

Ho visto che eri perfetto, e ti ho amato. Poi ho visto che non eri perfetto e ti ho amato ancora di più.

(Jodi Picoult)

Frasi d’amore in inglese corte

A volte si desidera trasmettere il sentimento che si prova con poche parole: magari da usare come dedica indelebile da far incidere per la persona che si ama, oppure come piccolo biglietto colmo di affetto. Ecco, in questo caso, vengono in aiuto le frasi d’amore in inglese corte, da scrivere alla persona più speciale per stupirla e regarle un sorriso. (E magari da dedicare anche in altre lingue, come lo spagnolo, per sorprendere ancora di più).

If I know what love is, it is because of you.

Se so cos’è l’amore, è grazie a te.

(Herman Hesse)

Eravamo insieme, tutto il resto del tempo l’ho scordato.

(Walt Whitman)

Non c’è rimedio all’amore, se non amare di più.

(Henri David Thoreau)

Siamo tutti pazzi d’amore.

(Jane Austen)

Se non ci metti troppo, ti aspetterò tutta la vita.

(Oscar Wilde)

Ho attraversato gli oceani del tempo per trovarti.

Bram Stoker

Tu sei il mio sole, la mia luna, e tutte le mie stelle.

E.E. Cummings

Amore è spazio e tempo misurati dal cuore.

(Marcel Proust)

Frasi d’amore in iglese: canzoni

Quante volte ci si siamo ritrovati a cantare a squarciagola canzoni in inglese d’amore? Magari proprio perché in quelle frasi vi era racchiusa la potenza del sentimento che provavamo, oppure perché riuscivano a raccontare con esattezza le emozioni del cuore. Del resto i cantanti parlano spesso d’amore e quelle ballate diventano inno per tutte le coppie di innamorati.