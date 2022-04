Frasi d’amore in spagnolo, le più belle da dedicare alla persona che ami

Lo spagnolo sembra essere la lingua dell’amore per eccellenza: così caliente e sensuale, ispira subito sentimenti di passione. In questo caso, la fortuna è dalla nostra parte. Vi sono infatti molti termini che somigliano parecchio all’italiano, per non parlare poi di quelli ormai entrati a far parte nel linguaggio comune (alzi la mano chi non ha mai sentito parlare di corazón!). Cosa c’è dunque di meglio di questa lingua per una dichiarazione romantica, magari da sussurrare all’orecchio del tuo partner? Su DiLei abbiamo raccolto alcune delle frasi d’amore più belle in spagnolo, tutte da copiare. Stupire la persona che ami non è mai stato così facile.

Frasi d’amore in spagnolo per lui

Vuoi conquistare definitivamente il tuo uomo? Ecco alcune delle citazioni d’amore più famose in spagnolo che ti apriranno le porte del suo cuore. Scegli quella che senti più tua, e lo sorprenderai.

Quisiera darte todo lo que nunca hubieras tenido, y ni así sabrías la maravilla que es poder quererte.

Vorrei darti tutto quello che non hai mai avuto, e neppure così sapresti quanto è meraviglioso amarti.

(Frida Kahlo)

Non conosco altra ragione di amarti che amarti.

(Fernando Pessoa)

Io non ti dimenticherò mai, mai, mai.

(Frida Kahlo)

Se so cos’è l’amore, è grazie a te.

(Herman Hesse)

Frasi d’amore in spagnolo per lei

Bellissime parole d’amore sanno arrivare dritte al cuore, basta scegliere quelle giuste. Per conquistare la tua lei e dirle “ti amo”, non devi far altro che regalarle una dichiarazione passionale, di quelle che fanno accelerare i battiti. Ecco le più romantiche frasi in spagnolo, che la faranno sciogliere.

Vení a dormir conmigo: no haremos el amor, él nos hará.

Vieni a dormire con me: non faremo l’amore, sarà lui a farci.

(Julio Cortázar)

Se un giorno non avrai voglia di parlare con nessuno, chiamami. Staremo in silenzio.

(Gabriel García Márquez)

Stare con te o non stare con te è la misura del mio tempo.

(Jorge Luis Borges)

Amore, quando ti diranno che t’ho dimenticata, e anche se sarò io a dirlo, quando io te lo dirò, non credermi.

(Pablo Neruda)

Frasi d’amore in spagnolo brevi

Non si può spiegare cos’è l’amore. O almeno, non lo si può fare senza scrivere un vero e proprio trattato. Ma a volte una sola manciata di parole può esprimere questo sentimento meglio di un lungo saggio filosofico. Queste brevi frasi d’amore in spagnolo ne sono il perfetto esempio: puoi scrivere la più bella su un semplice bigliettino vergato a mano, e ti aggiudicherai per sempre il tuo partner.

En un beso, sabrás todo lo que he callado.

In un bacio, saprai tutto ciò che ho taciuto.

(Pablo Neruda)

L’amore è un’arte che non si impara mai e che sempre si sa.

(Benito Pérez Galdós)

L’amore si scopre soltanto amando.

(Paulo Coelho)

L’amore nasce dalla memoria, vive dell’intelligenza e muore nell’oblio.

(Ramon Llull)

Può esserci amore senza gelosia, ma non senza paura.

(Miguel de Cervantes)

Il vero amore comincia quando non ci si aspetta nulla in cambio.

(Antoine de Saint-Exupéry)

L’amore è fede e non scienza.

(Francisco de Quevedo)

L’amore vuole tutto, e ha ragione.

(Ludwig van Beethoven)

Un mondo nasce quando due si baciano.

(Octavio Paz)

Il primo bacio non è dato con la bocca, ma con gli occhi.

(Tristan Bernard)

L’amore è un’amicizia con momenti erotici.

(Antonio Gala)

Nel vero amore nessuno comanda; obbediscono entrambi.

(Alejandro Casona)

L’incantesimo più potente per essere amato è amare.

(Baltasar Gracián)

Chi non ama i difetti non può dire di amare.

(Pedro Calderón de la Barca)

Frasi d’amore dolci in spagnolo

Ci sono brevi aforismi in grado di racchiudere tutto l’amore del mondo, tutta la dolcezza che il tuo cuore può mai provare. Ecco alcune bellissime citazioni in spagnolo, che ti regaleranno un’emozione unica.