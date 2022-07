Paulo Coelho, le sue frasi sull’amore finito che ci aiutano a stare meglio

Fonte: 123RF Le frasi sull'amore finito e la vita scritte da Paulo Coelho

Quando una relazione finisce la sofferenza è tanta: si deve fare i conti con le aspettative, con la malinconia, con i progetti che non possono più essere realizzati. E con un cuore spezzato. Perché anche se finito l’amore è comunque un’emozione talmente intensa da lasciare grandi strascichi.

Sono in tanti ad aver parlato di una relazione che termina, ad aver scritto frasi sull’amore finito. Tra questi anche Paulo Coelho, uno degli scrittori più noti e amati perché capace di raccontare l’animo umano come pochi.

Brasialiano, nato a Rio de Janeiro nel 1947, ha ottenuto tantissimi premi internazionali per la sua produzione letteraria. Sono circa 34 le sue opere tradotte in italiano, tra le più celebri L’alchimista che nel 1990 ha venduto circa 100 miolini di copie in tutto il mondo. Vita, crescita, percorsi: nei suoi libri si possono trovare tantissimi spunti di riflessione per chi desidera cercare se stesso, analizzare la propria vita, provare a trovare delle risposte.

È un autore molto apprezzato e, ciò che ha scritto, viene usato per citazioni e aforismi profondi e intensi su cui fermarsi a ragionare. In tutta la produzione di Paolo Coelho non mancano frasi sull’amore finito. Parole di cui fare tesoro per ricucire un cuore spezzato. DiLei ha selezionato le citazioni e gli aforismi più profondi scritti da Paulo Coehlo sull’amore finito.

Paulo Coelho, le sue frasi sull’amore finito

A tutti è capitato di dover raccogliere i cocci di una relazione terminata. Se il sentimento, che univa all’altra persona, era vero e profondo allora il dolore sarà persistente anche se l’amore era ormai finito. Perché le aspettative, i desideri, i sogni, i progetti, ciò che è stato costruito insieme, non esiste più. Restano le macerie, ma dalle quali può nascere qualcosa di nuovo: soprattutto una persona nuova. Trarre insegnamento dal dolore è la cosa più utile che si possa fare: si tratta della resilienza, che non è sempre facile mettere in pratica, ma è senza dubbio utile se si vuole tornare a vivere serenamente e con maggiore consapevolezza. Paulo Coelho è un maestro in questo, perché nelle sue parole si possono sempre trovare spunti importanti, aiuti, punti di vista alternativi al nostro e validi sostegni.

Le sue frasi sull'amore finito di cui fare tesoro.

Ma se un giorno hai vissuto l’amore vero, sai che è tremendamente penoso soffrire per esso.

Nessuna esistenza è uguale a un’altra. E magari non ci incontreremo mai più. Ma io voglio che tu sappia che ti ho amato per tutta la vita. Che ti ho amato prima di conoscerti. Che sei parte di me.

Tu sei triste. E ciò dimostra che la tua anima è ancora viva

Nel momento in cui partiamo in cerca dell’amore, anche l’amore muove per venirci incontro. E ci salva.

L’amore esiste di continuo. Sono gli uomini che cambiano. Se camminassimo solo nelle giornate di sole non raggiungeremmo mai la nostra destinazione.

In tutte le lingue del mondo esiste questo adagio: “Ciò che gli occhi non vedono, il cuore non sente”. Ebbene, io affermo che non c’è niente di più falso. Quanto più lontani stanno, tanto più vicino al cuore sono i sentimenti che cerchiamo di soffocare e dimenticare. Se siamo in esilio, vogliamo serbare ogni piccolo ricordo delle nostre radici; se ci troviamo lontani dalla persona amata, chiunque passi per la strada ce la farà ricordare.

A volte è necessario decidere tra una cosa a cui si è abituati e un’altra che ci piacerebbe conoscere.

L’amore non sta nell’altro, ma dentro noi stessi. Siamo noi che lo risvegliamo. Ma, perché questo accada, abbiamo bisogno dell’altro. L’universo ha senso solo quando abbiamo qualcuno con cui condividere le nostre emozioni.

Chi desidera vedere l’arcobaleno, deve imparare ad amare la pioggia.

Se lui deve fare una scelta, che la faccia subito. Così lo aspetterò. Oppure lo dimenticherò. Aspettare è doloroso. Dimenticare è doloroso. Ma non sapere quale decisione prendere è la peggiore delle sofferenze.

Non mi pento dei momenti in cui ho sofferto, porto su di me le cicatrici come fossero medaglie, so che la libertà ha un prezzo alto, alto quanto quello della schiavitù.

L’ora più buia è quella che precede il sorgere del sole.

Se non ti fermano mentre ti allontani allora continua a camminare. Guarda avanti, senza voltarti.

È facile capire come nel mondo esista sempre qualcuno che attende qualcun altro, che ci si trovi in un deserto o in una grande città. E quando questi due esseri s’incontrano e i loro sguardi s’incrociano tutto il passato e tutto il futuro non hanno più alcuna importanza. Esistono solo quel momento e quella straordinaria certezza che tutte le cose, sotto il sole, sono state scritte dalla stessa mano, la mano che risveglia l’Amore e che ha creato un’anima gemella per chiunque lavori, si riposi e cerchi i propri tesori sotto il sole, perché se tutto ciò non esistesse non avrebbero più alcun senso i sogni dell’umanità…

Apprezza ciò che sei perché tu sei amore, quell’amore che cerchi in ogni cosa e in ogni dove. Accogli ciò che tu sei perché tu sei ciò che cerchi di essere, ciò che tu vuoi essere, tu sei la vita che crea la tua vita. Accetta te stesso, amore del tuo amore, perché tu sei ciò che hai tanto bisogno di essere. Sorridi all’amore che tu emani perché tu sei quell’amore che cerchi in ogni luogo, pace dei tuoi sensi.

L’amore è sempre nuovo. Non importa che amiamo una, due, dieci volte nella vita: ci troviamo sempre davanti a una situazione che non conosciamo.

L’amore può condurci all’inferno o al paradiso, comunque ci porta sempre in qualche luogo. È necessario accettarlo, perché esso è ciò ce alimenta la nostra esistenza.

Io mi sono sentita ferita quando ho perso gli uomini dei quali mi ero innamorata. Oggi sono convinta che non si perde nessuno, visto che non si possiede nessuno. Questa è l’autentica esperienza della libertà: avere la cosa più importante del mondo, senza possederla…

È vero che non conosciamo ciò che abbiamo prima di perderlo, ma è anche vero che non sappiamo ciò che ci è mancato prima che arrivi.

Nell’amore non esistono regole. Possiamo tentare di seguire i manuali, di controllare il cuore, di avere una strategia di comportamento. Ma sono tutte cose insignificanti: decide il cuore. E quanto decide è ciò che conta. Lo abbiamo provato tutti nella vita. In qualche momento tutti abbiamo esclamato fra le lacrime: “sto soffrendo per un amore per cui non vale la pena “. Soffriamo perché pensiamo di dare più di quanto riceviamo. Soffriamo perché non riusciamo ad imporre le nostre regole. Soffriamo inutilmente, perché il seme della nostra crescita sta proprio nell’amore. Quanto più amiamo, tanto più siamo vicini all’esperienza spirituale. I veri illuminati erano pieni di gioia, perché chi ama riesce a vincere il mondo, non ha paura di perdere nulla. Il vero amore è una atto di totale abbandono.

Paulo Coelho, le sue frasi sulla felicità

Paulo Coelho ci invita a riflettere sulla vita e sull’amore, a capire che anche se una relazione finisce ci sarà qualcosa che ci aspetta: quell’anima gemella per la quale siamo nati. La felicità è una scelta, secondo questo autore, le sue frasi lo dimostrano perché insegnano a essere consapevoli di ciò che si fa, di esserci nel momento presente.

Quindi, anche su amore finisce, si può rincorrere la gioia: le sue frasi sulla felicità ne sono una prova.

Aforismi e citazioni dai quali prendere ispirazione per superare un momento difficile e doloroso come la fine di una storia d’amore può essere.

Le decisioni sono solo l’inizio di qualcosa. Quando qualcuno prende una decisione, si tuffa in una potente corrente che porta una persona in un posto che non avrebbe mai sognato al momento di decidere.

Del resto, è quello che accade su questo mondo alla maggior parte delle persone: ricercano la sofferenza nei luoghi più gioiosi, perché pensano di non meritare la felicità.

Nella vita vi sono cose per cui vale la pena di lottare fino in fondo. Tu ne vali la pena.

Conosco la mia vita meglio di chiunque altro. Ecco perché sono l’unico che può giudicarmi, criticarmi o applaudirmi quando voglio.

Quando la porta della felicità si chiude, un’altra si apre, ma tante volte guardiamo così a lungo a quella chiusa, che non vediamo quella che è stata aperta per noi.

Puoi avere abbastanza felicità da renderti dolce, difficoltà a sufficienza da renderti forte, dolore abbastanza da renderti umano, speranza sufficiente a renderti felice.

Ci sono momenti della vita in cui l’unica alternativa possibile è perdere il controllo.

Incolpare gli altri è assai facile. Puoi passare l’intera vita incolpando il mondo, ma i tuoi successi o le tue sconfitte dipenderanno esclusivamente da te.

Non è quello che hai fatto nella tua vita passata a influenzare il presente, ma è ciò che fai nel presente che redimerà il passato e logicamente cambierà il futuro.

Quando tutti i giorni diventano uguali è perché non ci si accorge più delle cose belle che accadono nella vita ogni qualvolta il sole attraversa il cielo.

Paulo Coelho, le frasi sulla vita

La vita è un percorso, questo Paulo Coelho lo ripete spesso. Fatto anche di momenti difficili, ovviamente, ma dalle sue parole si può trarre un insegnamento prezioso: che invita ad andare oltre, a non farsi abbattere. Ed è quello da fare anche quando una storia d’amore finisce: vivere la prova vita, capire qualcosa di più su se stessi, andare avanti.

Le frasi più belle sulla vita scritte da Paulo Coelho.

Nella vita possiamo commettere tanti errori. Tranne uno: quello che ci distrugge.

Ciò che chiamiamo “vita” è un treno con tanti vagoni. A volte ci troviamo in uno, a volte in un altro. In alcune occasioni passiamo dall’uno all’altro: accade quando sogniamo o quando ci lasciamo trasportare dallo straordinario.

La vita non è la stazione bensì il treno.

Il sesso, il dolore e l’amore sono esperienze ai limiti dell’uomo. E solo quelli che conoscono queste frontiere conoscono la vita; il resto è solamente una perdita di tempo; ripetere le stesse cose, invecchiare e morire senza sapere realmente quello che stiamo facendo qui.

Molto spesso, durante la nostra esistenza, vediamo i nostri sogni delusi e i nostri desideri frustrati, ma dobbiamo continuare a sognare, altrimenti la nostra anima muore.

La vita non è un lungo giorno di festa, bensì un apprendistato senza fine. La cui lezione più importante è: imparare ad amare.

Paulo Coelho, frasi tratte da L’alchimista

L’alchimista è uno dei libri più celebri di Paulo Coelho: ricco di spunti, di pensieri che nel tempo si sono trasformati negli aforismi più amati e citati. Come del resto accade a tute le pubblicazioni dell’autore brasiliano. Il libro racconta di un viaggio fatto sia spostandosi per il mondo che dentro se stessi, protagonista è Santiago un pastore andaluso. La prima edizione è datata 1988 ed è stata pubblicata in Brasile poi, con il successo, è stato tradotto in ben 56 lingue, tra cui l’italiano. Letto in tantissimi Paesi del mondo ha venduto oltre 100 milioni di copie.

Da L’alchimista di Paulo Coelho sono state tratte numerose frasi, le più belle che possono essere collegate anche a un amore finito, oltre che alla vita.