La tua storia è finita? 6 segnali per capire se non ami più il tuo partner

Henry De Régnier ha detto: “L’amore è eterno finché dura” e infatti, tanti anni fa, si pensava che il vero amore non potesse finire mai, o anche “Finché morte non ci separi”, come hanno ripetuto per anni ed anni tutte le coppie il giorno del loro matrimonio. Eppure oggi, ogni giorno, più di 200 coppie scelgono di separarsi e divorziare.

A volte, tutto ciò avviene all’improvviso, il più delle volte a causa di infedeltà coniugale, ma altre volte, invece, l’amore svanisce poco per volta.

Ecco perché sempre più persone si chiedono se sia possibile riconoscere i segnali che si nascondono dietro la fine di una storia d’amore, così da rispondere sinceramente alla fatidica domanda: “Sono ancora innamorata del mio partner?”.

Crisi di coppia: come capire se l’amore è finito

Quando due persone hanno vissuto per anni insieme, può essere davvero molto difficile riconoscere e accettare il fatto che l’amore sia finito. Tuttavia è possibile riconoscere i segnali che indicano che l’amore che provavamo un tempo sta svanendo poco alla volta, così da poter rendere il rapporto di coppia forte come una volta oppure lasciar andare il proprio partner.

Ecco di seguito i sei segnali a cui prestare attenzione:

Inizi a guardarti intorno. Quando hai conosciuto il tuo partner e ti sei innamorata di lui hai smesso di guardarti intorno alla ricerca di altri uomini, decidendo di dedicare tutte le tue attenzioni solo a lui. Se lo ami ancora non ti guarderai intorno, andando alla ricerca di nuove conquiste, anche solo per puro divertimento. Perciò, se ti rendi conto che nell’ultimo periodo ti stai soffermando ad ammirare altri uomini , e non per amicizia, allora questo è un segno che, molto probabilmente, il tuo amore sta svanendo.

Quando hai conosciuto il tuo partner e ti sei innamorata di lui alla ricerca di altri uomini, decidendo di dedicare tutte le tue attenzioni solo a lui. Se lo ami ancora non ti guarderai intorno, andando alla ricerca di nuove conquiste, anche solo per puro divertimento. Perciò, se ti rendi conto che nell’ultimo periodo ti stai soffermando ad ammirare , e non per amicizia, allora questo è un segno che, molto probabilmente, il tuo amore sta svanendo. Provi indifferenza verso i suoi problemi o desideri. Un altro campanello d’allarme è senza dubbio l’assenza di empatia , poiché quando amiamo qualcuno desideriamo solo vederlo felice e ci preoccupiamo che stia bene e che sia soddisfatto. Quindi, chiediti: Quando il mio partner ha dei problemi faccio di tutto per risolverli e farlo stare meglio oppure provo indifferenza ?

Un altro campanello d’allarme è senza dubbio , poiché quando amiamo qualcuno desideriamo solo vederlo felice e ci preoccupiamo che stia bene e che sia soddisfatto. Quindi, chiediti: Quando il mio partner ha dei problemi faccio di tutto per risolverli e farlo stare meglio oppure ? Non ti va di ascoltarlo. A tutti noi capita di affrontare giornate difficili e di non aver voglia di ascoltare nessuno; tuttavia, se questo accade solo ed esclusivamente con il tuo partner, è probabile che il tuo rapporto sia in crisi.

A tutti noi capita di affrontare giornate difficili e di nessuno; tuttavia, se questo accade solo ed esclusivamente con il tuo partner, è probabile che il tuo rapporto sia in crisi. I suoi difetti sembrano raddoppiati. Tutti noi abbiamo dei difetti e, quando ci siamo innamorati del nostro partner, sapevamo che anche lui ne aveva alcuni, proprio come noi. Se adesso i suoi difetti sembrano molti di più , il problema potrebbe non essere lui, ma tu: forse, non sei più innamorata di lui e vedi solamente ciò che lui non ti piace.

Tutti noi abbiamo dei difetti e, quando ci siamo innamorati del nostro partner, sapevamo che anche lui ne aveva alcuni, proprio come noi. Se adesso , il problema potrebbe non essere lui, ma tu: forse, non sei più innamorata di lui e vedi solamente ciò che lui non ti piace. Riempi la tua vita di impegni che non includono lui. Tutti noi abbiamo giornate ricche di impegni, tra lavoro, attività fisica e impegni famigliari ed esser molto impegnati è normale. Tuttavia, se ogni giorno cerchi di riempire le giornate di impegni semplicemente per non trascorrere tutto il tempo con lui , allora prova a riflettere sul perché.

Tutti noi abbiamo giornate ricche di impegni, tra lavoro, attività fisica e impegni famigliari ed esser molto impegnati è normale. Tuttavia, se ogni giorno cerchi di riempire le giornate di impegni semplicemente per , allora prova a riflettere sul perché. Fai sesso, ma non l’amore. Molti pensano che fare sesso e fare l’amore siano la stessa cosa, ma in realtà non è vero. Il sesso puoi farlo con chiunque perché non necessita di essere innamorati della persona con lui lo fai; ma l’amore, invece, puoi farlo solamente con la persona che ami perché non riguarda solo il puro piacere fisico ma va ben oltre. Chiediti: Con il mio partner faccio sesso o faccio l’amore?

Questi sono i 6 principali segnali a cui prestare attenzione per capire se si è ancora innamorate del proprio partner o meno. Sii onesta con te stessa e capirai qual é la verità.

Ed ora che posso fare?

Il fatto che tu abbia letto questo articolo non significa che tu non sia più innamorata, ma solo che sei confusa, e a tutte capita di essere confusi. Tuttavia, per rispetto verso il tuo partner e verso te stessa devi prendere una decisione.

In questi casi, infatti, ci sono due cose che puoi fare: provare a salvare la tua relazione o essere onesta con lui e lasciarlo andare.

Solo tu puoi sapere con certezza ciò che provi realmente per lui: ascolta il tuo cuore e capirai senza alcun dubbio se lo ami ancora e, soprattutto, se desideri voltare pagina o salvare la tua storia d’amore.