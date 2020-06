Mindfulness, un percorso interiore per una vita migliore

editato in: da

Quante volte ci siamo ritrovate nel corso della nostra vita ad affrontare degli ostacoli? Oggi più che mai stiamo vivendo una fase di grande incertezza e preoccupazione data dal post lockdown e tanti sono i timori legati futuro. Ma il presente è qui, tutto da vivere, e da vivere al meglio.

Ed è per questo, pensando a noi e a voi amiche di DiLei, che abbiamo deciso di regalarvi delle pillole di Mindfulness. Cominciamo spiegando cos’è, per chi non lo sapesse. Si tratta di una tecnica di consapevolezza che aiuta a vivere in modo più sereno le nostre emozioni e i nostri sentimenti, senza giudicarli. Una tecnica che serve a liberarci dal dolore, dall’infelicità, a usare il nostro vissuto in modo costruttivo.

Mindfulness significa partire da un’esperienza fatta e porsi delle domande: domandarsi cosa sta succedendo dentro di noi, come si manifesta nella testa e nel corpo, capire quale spazio interiore occupa, la sua intensità, il potere che ha su di noi. E infine comprendere con chiarezza cosa ci suscita.

Comprendersi, superare un evento traumatico, placare l’ansia e la depressione, migliorare i rapporti con gli altri: sono tanti i vantaggi che si possono trarre dalla Mindfulness. Sarà Vera, la nostra life coach, ad accompagnarci in questo viaggio alla riscoperta della nostra forza interiore.

Pronte?

Seguite tutte le puntate su DiLei e su Spreaker: primo appuntamento il 4 giugno.